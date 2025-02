Kate Middleton in Galles con William per la prima volta dopo il cancro: il significato del fiore

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton

Kate Middleton e William sono molto legati al Galles: lì lui ha prestato servizio come pilota di soccorso per la RAF, lì la coppia ha fatto la prima uscita ufficiale qualche mese dopo il fidanzamento, lì hanno vissuto per un periodo dopo il matrimonio. Sono tornati in Galles in vista della festa nazionale dell'1 marzo e si sono recati in particolare a Pontypridd: si sono cimentati nella preparazione di dolci tradizionali locali e hanno espresso la loro solidarietà alla comunità locale. Le recenti inondazioni, infatti, hanno devastato una vasta area, causando disagi e gravi perdite ad aziende e famiglie.

Kate Middleton torna in Galles

La visita di William e Kate in Galles costituisce il secondo impegno reale congiunto di quest'anno, dopo la partecipazione a una cerimonia nel Giorno della Memoria a Londra il 27 gennaio. La principessa, ci è tornata, ma da sola, per fare visita prima un ospedale per bambini e poi a una storica fabbrica di maglieria. Il 2025 sta segnando il ritorno di Kate Middleton a un'agenda fitta di impegni, dopo il 2024 difficile che l'ha vista quasi del tutto assente dalla scena pubblica della royal family.

Si è dedicata unicamente alle cure: si è sottoposta alle chemioterapie e ha preferito concentrarsi solo su quello, circondandosi dell'amore della famiglia lontano dal clamore mediatico. , Ora, come ha annunciato lei stessa, il cancro è in remissione. "Resto concentrata sulla guarigione – ha detto – Ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Tuttavia, non vedo l'ora di vivere un anno appagante".

Il look di Kate Middleton in Galles

Kate Middleton per l'occasione ha scelto uno dei suoi abbinamenti preferiti nel periodo invernale: cappotto e stivali. Il capospalla rosso è un omaggio alla bandiera gallese, che vede appunto in primo piano un drago rosso, su sfondo bianco-verde. È del suo brand del cuore, Alexander McQueen ed è lo stesso indossato a dicembre, nella serata di canti natalizi a cui ha partecipato tutta la royal family presso l'Abbazia di Westminster. Sul rosso spicca il giallo del fiore appuntato sul bavero sinistro. È un narciso, simbolo nazionale del Galles: tradizione vuole che venga indossato nel giorno di San Davide, il 1° marzo, per mostrarsi orgogliosamente legati al Paese. Ma non solo. I narcisi sono stati anche associati alla consapevolezza del cancro al seno: il loro giallo brillante è un simbolo di speranza per chi lotta contro la malattia, che Kate Middleton conosce bene. Infatti, questo fiore è il simbolo del National Cancer Awareness Month dell'American Cancer Society.