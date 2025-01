Kate annuncia di essere in remissione dal cancro: “Un sollievo, è stata dura”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

La principessa Kate è in remissione dal cancro. Lo ha annunciato lei stessa oggi in un messaggio social dopo aver visitato l'ospedale in cui è stata curata contro il cancro. "È un sollievo essere in remissione dal cancro" ha scritto la principessa del Galles a margine della visita odierna al Royal Marsden Hospital, l'ospedale di Londra in cui nei mesi scorsi è stata sottoposta a una pesante chemioterapia.

"Resto concentrata sulla guarigione. Come saprà chiunque abbia ricevuto una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Tuttavia, non vedo l'ora di vivere un anno appagante" ha aggiunto Kate Middleton, ringraziando il personale medico per le sue cure "eccezionali". "Volevo cogliere l'occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso così bene cura di me durante lo scorso anno", si legge ancora nel post.

"Il mio più sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente al mio fianco e a quello di William mentre affrontavamo ogni situazione. Non avremmo potuto chiedere di più. L'assistenza e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali" ha scritto la moglie dell'erede al trono britannico.

"Nel mio nuovo ruolo di sostenitrice del Royal Marsden, spero che sostenendo la ricerca pionieristica e l'eccellenza clinica, nonché promuovendo il benessere dei pazienti e delle famiglie, potremo salvare molte più vite e trasformare l'esperienza di tutti coloro che sono colpiti dal cancro. Non vedo l'ora di vivere un anno appagante. C'è molto da aspettarsi. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto" ha concluso.

È la prima volta che la principessa Kate usa la parola "remissione" per descrivere la fase in cui si trova nel suo percorso di cura contro il cancro evitando però di usare la parola "guarita". Lo ha fatto nel suo primo importante impegno da sola, incontrando i pazienti del Royal Marsden per mostrare il suo sostegno e ringraziare personalmente lo staff per le "cure eccezionali, il supporto e la compassione" dimostrati negli ultimi 12 mesi.

La principessa 43enne ha parlato ai pazienti oncologici esprimendo solidarietà per il trattamento "duro" e la sfida della guarigione ma ha rassicurato tutti dicendo che c'è "una luce alla fine del tunnel". "È davvero dura… È uno shock… Tutti mi dicevano: ‘per favore, mantieni un atteggiamento positivo, questo fa davvero la differenza'" ha spiegato poi Kate a una donna sottoposta a chemioterapia, raccontando anche delle difficoltà successive.

"Quando il trattamento è terminato pensi che puoi riprendere a lavorare e tornare alla normalità, ma è comunque una vera sfida. Ci sono effetti collaterali per il trattamento, ma in realtà ci sono effetti collaterali più a lungo termine" ha aggiunto, concludendo: "Il corpo è incredibile nel dirci quando hai bisogno di prenderti una pausa".