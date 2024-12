video suggerito

Kate Middleton torna al lavoro dopo la fine delle chemio per il cancro: incontra con William l'emiro del Qatar Kate Middleton è tornata agli impegni ufficiali dopo la fine della chemioterapia per il cancro. Insieme a William partecipa alla visita di due giorni in Gran Bretagna dell'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani. Grande assente la Regina Camilla, ancora alle prese coi postumi di una infezione toracica di stagione.

A cura di Ida Artiaco

Kate Middleton è tornata agli impegni ufficiali dopo la fine delle cure per il cancro che aveva annunciato di avere all'inizio della scorsa primavera. L'occasione è stata la visita di due giorni in Gran Bretagna dell'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, accompagnato dalla prima delle sue tre mogli, Sheikha Jawaher.

Grande assente è la Regina Camilla ancora alle prese coi postumi di una infezione toracica di stagione. Il programma della visita dello sceicco prevede anche una cerimonia di benvenuto alla Horse Guards Parade di Londra e un corteo in carrozza lungo il Mall. Come sottolinea la Bbc, la 77enne Camilla ha "diminuite riserve di energia" dopo l'infezione ed è quindi meglio per lei evitare una lunga permanenza all'esterno considerando anche il freddo.

Come previsto invece l'erede al trono William e la moglie Kate, in fase di graduale e parziale ripresa dell'attività pubblica dopo la pesante chemioterapia affrontata nei mesi scorsi in seguito alla diagnosi d'inizio anno di un cancro di natura imprecisata, ricevono la coppia reale del Qatar a Kensington Palace, prima di unirsi a re Carlo alla Horse Guards Parade per la cerimonia ufficiale. Ma Kate, come già annunciato, non sarà presente questa sera all'impegnativo banchetto di questa sera a Buckingham Palace.

Come riporta il Daily Mail, una fonte reale ha descritto l'annuncio della presenza di Kate alla visita dello sceicco come una "buona notizia", ​​poiché la principessa, che a settembre aveva comunicato la sua ripresa, continua il suo lento e misurato ritorno alla vita pubblica dopo il completamento del trattamento di chemioterapia preventiva. Middleton si era già vista ad eventi pubblici, come alla parata del Trooping the Colour, ma questo è il primo impegno ufficiale da royal.