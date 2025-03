Che cos’è il power suit che piace a Letizia di Spagna: la svolta maschile nel look della regina

video suggerito

Giusy Dente

Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha partecipato a un evento dedicato alla Giornata mondiale delle malattie rare, che si è tenuto il 4 marzo a Madrid, presso l'Auditorium Principe Filippo al Palazzo dei Congressi. La regina, iconica coi suoi look sempre molto moderni, si è lasciata conquistare dal fascino del power suiting, dando un'impronta maschile all'outfit.

Che significa power suit

Il power suit è "l'abito del potere", quello che un tempo caratterizzava gli uomini facoltosi, che ricoprivano cariche istituzionali importanti o avevano posizioni lavorative di prestigio. Quando si pensava a un dirigente o a un politico era impossibile immaginarlo con qualcosa di diverso dal completo scuro con camicia bianca e cravatta nera. Era l'abbigliamento tipico del guardaroba maschile autorevole, una sorta di divisa, un vero e proprio dress code da cui le donne erano escluse. Per loro, era l'ambiente domestico l'unico possibile e non prevedeva certo la cravatta. Di pari passo all'emancipazione femminile e al nuovo status acquisito dalle donne nel contesto sociale e lavorativo, si fece avanti un modo di vestire nuovo: per le donne era il tailleur il capo formale per eccellenza, ma con la gonna.

Tutto è cominciato negli anni Venti, quando il completo gonna-giacca diventò un simbolo di liberazione e potere. Fu Coco Chanel la prima stilista a concepirlo, in lana, con gonna aderente e giacca con bottoni, e una gonna aderente. Da allora, il power suit si è evoluto per riflettere le mutevoli tendenze della moda e i movimenti culturali. Ovviamente nel tempo questo modo di vestire si è sempre più adattato ai cambiamenti socio-culturali, alle tendenze,: nel frattempo sono stati fatti alcuni passi avanti, in nome della parità di genere e dei diritti. Cariche un tempo impensabili per le donne, ora sono accessibili anche a loro. Ecco quindi il tailleur tradizionale ma coi pantaloni o addirittura con shorts oppure minigonna, una palette di colori più ampia rispetto al solo bianco e nero classico, la bralette che prende il posto della camicia per la versione più sexy.

Regina e first lady con l'abito del potere

Melania Trump, a differenza delle altre first ladies, sta trasformando il suo guardaroba in chiave maschile. Si sta dimostrando una fan del power suit, difatti sin dalla vittoria di suo marito Donald Trump alle elezioni, ha dato priorità a look mannish. Nel corso dell'ultimo appuntamento istituzionale, quando ha partecipato a una tavola rotonda sul Take It Down Act (legge su sicurezza online e revenge porn), ha scelto un completo in tre pezzi: giacca avvitata, pantaloni e gilet con camicia bianca e addirittura cravatta. Letizia Ortiz l'ha seguita a ruota, con un outfit dallo stile simile.

Il look della regina di Spagna

Letizia di Spagna è una regina fashion. Segue sempre l'etichetta, puntando su tailleur sartoriali e abiti midi in colori pastello, ma sa anche osare: dalle nuance accese a dettagli insoliti per una royal. È una fan del chiodo di pelle e dei leggings, insomma una regina rock dallo stile molto amato, proprio perché coniuga raffinatezza ed elementi più audaci e inaspettati. Per l'occasione del 4 marzi la regina ha indossato un completo gessato, con righe bianche su base blu scuro, composto da pantaloni a gamba larga, blazer doppiopetto, camicia bianca e cravatta nera: un look elegante e formale, in cui ha aggiunto anche un paio di discreti orecchini a bottone. Questo look mannish riflette perfettamente il suo carattere forte e deciso.