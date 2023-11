Letizia di Spagna, una regina rock col chiodo di pelle (ma in versione colorata) La regina Letizia Ortiz ha fatto una sorpresa a un’amica. Ha indossato uno dei suoi capi preferiti: il chiodo di pelle, ma colorato.

A cura di Giusy Dente

Instagram @eugeniagaravani

La regina Letizia Ortiz ha fatto una sorpresa a un'amica, lasciandola di stucco. Sabato si è presentata dinanzi a Sonsoles Ónega, che stava presentando il suo nuovo libro (vincitore del Premio Planeta 2023) alla Corte Inglés del Callao a Madrid. Ha fatto 40 minuti di fila per poi chiederle di autografare una copia di Le figlie della serva. La scrittrice non è riuscita a trattenere le lacrime e visibilmente emozionata ha abbracciato, commossa, l'amica di vecchia data, che le è stata vicina in un recente momento di difficoltà. Le due hanno chiacchierato qualche minuto, tra gli applausi del pubblico, poi la monarca si è allontanata sorridendo. Non è sfuggito il look rock sfoggiato per l'occasione dalla moglie di re Felipe, in uno dei suoi colori preferiti.

Letizia Ortiz una regina rock

In questi mesi le royals hanno spesso sfoggiato il rosa, dimostrando di non essere affatto indifferenti alle tendenze del momento. La moda ha eletto questo colore a nuance per eccellenza dei look, dando vita persino a un'espressione specifica: la moda barbiecore. Letizia Ortiz è una fan di questa tonalità, se ne è lasciata conquistare in più di un'occasione. La moglie di re Felipe, icona di eleganza e donna dallo stile sofisticato, è sempre impeccabile: è amatissima per i suoi outfit, risulta sempre chic ma aggiungendo anche dei tocchi più audaci. Tutto il mondo l'ha potuta ammirare elegantemente vestita di rosa dalla testa ai piedi in occasione dell'incoronazione di Carlo e Camilla. La stessa nuance ha fatto la sua comparsa alla cresima della principessa Sofia. E di rosa era vestita anche in libreria, dove ha ripescato però uno dei capi must del suo guardaroba: il chiodo di pelle.

Benché sia da tutti universalmente riconosciuta come una donna di classe, Letizia Ortiz sa aggiungere ai suoi look anche dei tocchi più audaci, sempre ben calibrati. L'abbiamo vista coi leggings di pelle abbinati a tacchi a spillo e non ha avuto paura di rivoluzionare il tradizionale dress code reale con l'abito dalle spalle nude per una serata di gala e con il vestito dalla schiena nuda per una serata a teatro. Il chiodo di pelle è un must del suo guardaroba: dopo quello in versione rossa che le abbiamo visto addosso durante un impegno ufficiale in Germania, è stata la volta di quello rosa. Il modello è di Boss con zip asimmetrica. Al biker pink ha abbinato un maglioncino dello stesso colore e dello stesso brand, intramontabili pantaloni skinny neri, borsa a tracolla Mango.