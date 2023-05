Letizia di Spagna alla cresima della principessa Sofia: tutta la famiglia reale veste di rosa La Infanta Sofia ha ricevuto il sacramento della cresima e tutta la famiglia reale spagnola, riunita per festeggiarla, ha scelto look sui toni caldi del rosa e del fucsia. Coincidenza o strategia?

Per la famiglia reale spagnola è un momento di grandi festeggiamenti. Solo pochi giorni fa la principessa Leonor, erede al trono, si è diplomata in Galles; mentre la principessa Sofia ha ricevuto il sacramento della confermazione. Per l'occasione tutta la famiglia si è riunita alla chiesa Asunción de Nuestra Señora, vicino Madrid. Impossibile non notare, nelle foto di gruppo, che tutti i look erano coordinati sulle nuance del rosa e del fucsia: dalla camicia pastello della regina Letizia all'abito a fiori di Leonor.

La famiglia reale di Spagna al completo

La cresima della Infanta Sofia di Spagna

Come la sorella Leonor prima di lei, anche Sofia ha ricevuto la cresima insieme alle compagne del Collegio di Santa María de los Rosales. La giornata speciale segna anche il termine di un percorso: il mese prossimo la Infanta saluterà le sue colleghe e volerà in Galles per studiare nella stessa scuola della sorella maggiore. Per questa occasione speciale la principessa ha indossato una morbida tuta color fucsia senza maniche, con un corpetto plissettato e i pantaloni dal taglio fluido. L'outfit, firmato dal brand Cayro Woman, e da una clutch Mango "rubata" a mamma Letizia.

Sofia di Spagna in Cayro Woman

Letizia di Spagna in rosa pastello

La sorella Leonor ha scelto un abito a fiori di di Polin Et Moi in una tinta simile, tendente al magenta, con zeppe in corda blu che riprendevano i dettagli dell'abito. Nel quadro spiccava soprattutto la reina Letizia, che ha declinato il rosa nella sua nuance più morbida e delicata: ha abbinato una blusa satinata BOSS e un paio di pantaloni bianchi, completando il tutto con una borsa Furla e un paio di espadrillas Macarena.

Letizia Ortiz in BOSS e la figlia Leonor in Polin Et Moi

All'evento erano presenti anche la regina emerita Sofia, moglie dell'ex re Juan Carlos, e i nonni materni, Paloma Rocasolano e Jesús Ortiz. Anche i loro outfit erano costruite con pennellate di rosa malva o rosa pesca. Perfino il re Felipe aveva una cravatta a fiorellini rosa! Non è la prima volta che vediamo i reali spagnoli vestiti con toni simili, una ‘strategia' comunicativa che condividono con i Windsor. Comunque non ci sono dubbi: da Kate Middleton a Dona Letizia, il rosa è il colore preferito dei reali: c'entra qualcosa una famosa Barbie che arriva al cinema?