Letizia di Spagna in tailleur rosa: all’incoronazione di Carlo III è chic con il cappello maxi Tra le molte teste coronate presenti all’incoronazione di Carlo III c’è anche la regina di Spagna Letizia Ortiz, elegantissima in un abito griffato.

A cura di Beatrice Manca

All'abbazia di Westminster è iniziata la solenne cerimonia di incoronazione di re Carlo III, un evento preparato da mesi. Tra i quasi 2mila invitati ci sono moltissimi capi di stato e rappresentanti delle monarchie europee. Sono presenti anche il re e la regina di Spagna, arrivati ieri a Londra: tra i look delle invitate spiccava il tailleur rosa scelto da Letizia Ortiz e completato da un voluminoso cappello.

La regina Letizia in tailleur

Re Felipe per l'incoronazione di Carlo ha indossato l'alta uniforme, con le insegne regali e la fascia sulla divisa blu. Al suo fianco la moglie Letizia indossava un tailleur dalla linea retrò con gonna a matita lunga fin sotto il ginocchio e giacca senza collo, impreziosita da una fila di bottoni e un prezioso ricamo sul corpino.

Il re e la regina di Spagna

Il look di Letizia di Spagna spiccava nell'abbazia anche per il colore: un rosa acceso, quasi fucsia. La regina indossava slingback coordinate e guanti di camoscio beige, ma l'accessorio che spiccava di più era senza dubbio il cappello maxi, come una cupola, doppiato in tulle.

Felipe e Letizia di Spagna

Letizia di Spagna in verde al ricevimento

La sera prima dell'incoronazione gli ospiti arrivati da ogni parte del mondo sono stati invitati a partecipare a un ricevimento a Buckingham Palace. Per l'occasione la reina Letizia ha sfoggiato un abito color verde prato con gonna al polpaccio firmato Victoria Beckham, stilista britannica ed ex Spice Girl. Quale migliore omaggio alla Gran Bretagna?