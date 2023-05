Il primo ritratto ufficiale dell’incoronazione di Carlo e Camilla: re e regina con corona e mantello Dopo i due giorni di festa per l’incoronazione, Buckingham Palace ha rilasciato i primi ritratti ufficiali di re e regina.

A cura di Giusy Dente

Carlo e Camilla nel ritratto di Hugo Burnand

Terminati i due giorni di festa dedicati all'incoronazione di re Carlo e consorte, la regina Camilla, Buckingham Palace ha rilasciato il primo ritratto ufficiale di coppia. Il sovrano e sua moglie hanno ringraziato tutti coloro che con dedizione hanno lavorato affinché il tutto si svolgesse in maniera impeccabile, sicura e gioiosa. E hanno aggiunto nei ringraziamenti anche tutti coloro che si sono uniti ai festeggiamenti riempiendo le strade e le piazze oppure seguendo l'evento da casa. "Sapere che abbiamo il vostro sostegno e incoraggiamento e esser testimoni della vostra gentilezza espressa in così tanti modi diversi, è stato il più grande dono possibile dell'incoronazione, poiché ora dedicheremo le nostre vite al servizio del popolo" ha aggiunto commosso il re.

Carlo e Camilla nella foto ufficiale

I ritratti ufficiali dell'incoronazione di Carlo e Camilla sono stati realizzati a Buckingham Palace dal fotografo di fama internazionale Hugo Burnand, già in precedenza coinvolto negli eventi più prestigiosi della royal family. Era presente al matrimonio di William e Kate, ma anche alla proclamazione di re Carlo, subito dopo la morte di Elisabetta II.

Re Carlo III nel ritratto di Hugo Burnand

Stavolta davanti all'obiettivo si è riunita la royal family quasi al completo. Nel ritratto ufficiale ci sono, oltre al nuovo sovrano e consorte: i principi di Galles William e Kate (quest'ultima indossa la collana che fu di Elisabetta II), il duca di Kent, duca e duchessa di Gloucester, il vice ammiraglio Sir Tim Laurence, la principessa Anna, duca e duchessa di Edimburgo, la principessa Alexandra.

Regina Camilla nel ritratto di Hugo Burnand

Re Carlo III è seduto sul trono nella Sala del Trono di Buckingham Palace. Sua Maestà indossa tunica viola e mantello di velluto; immancabili la corona, lo scettro e il globo. Sono tutti simboli del potere monarchico. Camilla è vestita di bianco, con lo stesso abito della cerimonia di incoronazione del 6 maggio. La regina si è affidata allo stilista Bruce Oldfield, designer che ha già vestito Camilla Parker Bowles in passato.

Carlo e Camilla nel ritratto di Hugo Burnand

Lungo mantello viola anche per lei, identico a quello del marito. In realtà ne ha indossati due diversi: all'arrivo a Westminster la Robe of State realizzata per l'incoronazione di Elisabetta II nel 1953, al ritorno la Robe of Estate realizzato da Ede e Ravenscroft ricamato dalla Royal School of Needlework.