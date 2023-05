Camilla all’incoronazione con l’abito bianco: i simboli indossati dalla nuova regina Questa cerimonia di incoronazione ha una seconda protagonista: Camilla, la consorte del sovrano, viene incoronata regina con un abito pieno di simboli.

A cura di Beatrice Manca

La sua storia sembra una fiaba: Camilla Shand, un tempo la donna meno apprezzata del regno, diventa regina al fianco dell'uomo che ha sempre amato, re Carlo III. Dopo mesi di preparativi è iniziata all'abbazia di Westminster la solenne cerimonia di incoronazione, dove Camilla è arrivata con un abito bianco prezioso e ricco di simboli.

L'abito dell'incoronazione di Camilla

Dalle primissime immagini di Camilla nella carrozza reale, vediamo che la regina ha scelto un abito bianco fitto di ricami floreali abbinato a una preziosa collana di diamanti. Esattamente come il marito Carlo, anche Camilla ha indossato i tradizionali mantelli, la Robe of State e il Coronation Robe. In particolare, ha avuto l'onore di entrare nell'abbazia di Westminster con la veste realizzata Elisabetta II nel 1953, e aggiustata per lei dalla sartoria Ede & Ravenscroft. All'uscita dell'abbazia, invece, indosserà un nuovo mantello realizzato da Ede e Ravenscroft e ricamato dalla Royal School of Needlework, ente che gode proprio del patrocinio della nuova regina. Sul mantello sono ricamati molti simboli floreali, alcuni dei quali rappresentano la loro lunga storia d'amore oppure omaggi a Elisabetta II.