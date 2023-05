Kate Middleton e il mistero del vestito per l’incoronazione: perché l’abito ha due scollature diverse Kate Middleton indossava uno o due vestiti? Sui social un dettaglio dell’outfit di Kate Middleton ha scatenato una polemica ma il “mistero” ha una spiegazione semplice.

A cura di Beatrice Manca

Sono passati diversi giorni dall'incoronazione di Carlo III a Londra, ma il look di Kate Middleton fa ancora parlare di sé. Stavolta però non si tratta della tiara (sostituita da un prezioso copricapo floreale) né degli orecchini di lady Diana. Le foto ufficiali dell'incoronazione, scattate nella sala del trono, hanno acceso la curiosità dei social per un dettaglio: la scollatura sembra suggerire un cambio d'abito dell'ultimo minuto. La principessa indossava uno o due abiti? Il ‘mistero' è stato chiarito da un esperto reale.

La teoria di TikTok sul doppio vestito di Kate Middleton

Nei primi ritratti ufficiali della corte di Carlo III abbiamo visto Kate Middleton senza mantello, in modo da poter ammirare l'abito Alexander McQueen con ricami argento in tutto il suo splendore. Ma su TikTok la foto ha scatenato una piccola ‘teoria del complotto': durante la cerimonia si intravedeva una scollatura tonda sotto al mantello blu, nelle foto però era chiaramente a V. Alcuni utenti hanno pensato che si fosse fatta confezionare due vestiti, senza badare a spese, altri addirittura hanno insinuato che il secondo abito, più scollato, servisse a esaltare la preziosa collana di diamanti di Elisabetta II. In realtà la spiegazione sembra essere totalmente diversa.

Kate Middleton in Alexander McQueen

La spiegazione dell'esperto

A sciogliere il dubbio è intervenuto Alastair Bruce, giornalista considerato tra i più autorevoli esperti reali. Nel 2018 ebbe l'onore di intervistare nientemeno che Elisabetta II, proprio sul tema dell'incoronazione. Via Twitter, Bruce ha spiegato la confusione su quello che sembra un doppio abito: il vestito del ritratto è lo stesso dell'incoronazione, ma per la cerimonia è stata aggiunta una mantellina che proteggesse la scollatura del vestito dal Collare vittoriano e che rendesse più facile allacciare il mantello. L'aggiunta all'abito fa sì che la scollatura risulti tonda, ma il vestito è sempre lo stesso: un re attento ai consumi come Carlo III non avrebbe certo approvato due abiti per la stessa occasione!