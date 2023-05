Quanto pesano le corone di Carlo e Camilla e come hanno fatto a tenerle durante l’incoronazione Durante l’incoronazione tutti i riflettori sono stati puntati sulle tre corone poste sul capo di Carlo e di Camilla: il loro peso – metaforico e letterale – è tutt’altro che semplice da portare.

A cura di Beatrice Manca

Le immagini dell'incoronazione di re Carlo III – celebrata il 6 maggio 2023 nell'abbazia di Westminster – hanno fatto il giro del mondo: si tratta di un evento storico, preparato per mesi e mesi seguendo un rito antichissimo. Le grandi protagoniste sono state ovviamente le corone, tre in totale, poste sul capo di Carlo e di Camilla. Si tratta di alcuni dei gioielli della corona più antichi e preziosi e il loro peso – simbolico e reale – non è affatto semplice da portare.

Le tre corone indossate da Carlo e da Camilla

Nel momento in cui Carlo III è stato incoronato re, l'arcivescovo di Canterbury ha posto sul suo capo la corona di Sant'Edoardo, un gioiello risalente al 1660 che lascia la torre di Londra solo per l'incoronazione. Fu realizzato in oro massiccio e pesa 2,3 kili. Per questo, all'uscita dall'abbazia, il re ha indossato la Corona Imperiale di Stato tempestata di diamanti: preziosissima, sì, ma più facile da indossare: pesa ‘solo' un kilo.

Carlo III con la corona Imperiale

Camilla invece indossava la corona della regina Mary, accuratamente modificata: è stato tolto il diamante Koh-i-Noor che avrebbe potuto sollevare delle critiche. La corona pesa quasi mezzo chilo, precisamente 590 grammi.

Carlo III con la corona di Sant’Edoardo

Come ci si ‘allena' a sostenere la corona

Il peso della corona sul collo è tale che molti sovrani preferiscono esercitarsi per non rischiare brutte sorprese nel momento clou, quando tutti gli occhi saranno puntati di loro. Elisabetta II raccontò di averla indossata per giorni e giorni nelle sue stanze come "allenamento", in modo da abituare il collo e arrivare pronta al grande giorno. La teneva sul capo di fronte agli occhi del piccolo Carlo: era solo un bambino ma già consapevole che un giorno quel peso sarebbe arrivato sulla sua testa. Durante un'intervista alla BBC, la sovrana disse che era impossibile abbassare gli occhi con la corona sul capo: "Rischia di cadere o di spezzarti il collo".

La Corona di Sant’Edoardo

Questa volte pare che la più ligia al dovere – ma anche la più spaventata – sia stata Camilla, che ha affrontato lunghe prove insieme al marito e al resto della famiglia. Tutti hanno notato che durante l'incoronazione si è toccata diverse volte la testa, forse per assicurarne la stabilità. Pare che perfino l'acconciatura sia stata studiata appositamente per la corona: chissà se anche lei, come Elisabetta II, si sia fatta prestare la corona per allenarsi in privato.