Il segreto di Camilla: come terrà la corona perfettamente ferma sui capelli Man mano che si avvicina l’incoronazione emergono nuovi dettagli sull’abito e l’acconciatura della regina consorte, che ha studiato un sistema infallibile per evitare di spettinarsi con la corona sul capo.

A cura di Beatrice Manca

Si avvicina la fatidica data dell'incoronazione di Carlo III, prevista per il 6 maggio a Londra, e all'interno di Buckingham Palace si lavora per dare gli ultimi ritocchi al fitto programma delle giornate. In questi giorni emergono sempre nuovi dettagli, dalla carrozza con l'aria condizionata fino al ruolo del principino George. La regina consorte, dicono i rumors, è la persona che sta passando più tempo tra le varie prove, in modo che tutto sia perfetto.

Cosa indosserà Camilla all'incoronazione

Sappiamo ormai quasi tutto sul look di Camilla per il giorno in cui diventerà regina: l'abito sarà disegnato e confezionato da Bruce Oldfield, uno dei suoi stilisti preferiti, e verrà completato da una corona della regina Mary. Camilla è la prima regina a non commissionare una corona ad hoc in oltre tre secoli. Tanti, tra i simboli e i gioielli, gli omaggi a Elisabetta II. Ora però spunta un nuovo dettaglio: per far stare la pesante corona perfettamente allineata sul capo Camilla Parker Bowles si sta ‘allenando' tenendola in testa per diverse ore.

Camilla avrà un ‘parrucchiere' nascosto

Non solo: per evitare che durante il rituale la corona si sposti o scivoli si affiderà alla sua hair stylist di fiducia, che rimarrà silenziosamente nascosta fuori dal raggio delle telecamere per gli ultimi ritocchi in corso d'opera, specialmente prima di uscire dalla cattedrale. Negli ultimi anni Camilla ha drasticamente cambiato stile, affidandosi all'hair specialist Jo Hansford che ha creato per lei un biondo burro caldo e l'iconico taglio con onde. Il giorno dell'incoronazione nessun dettaglio verrà lasciato al caso: nulla, neanche un ciuffo di capelli, può andare fuori posto.