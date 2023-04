Carlo III sceglie la carrozza Diamond Jubilee per l’incoronazione: ha condizionatore e riscaldamento Nel giorno dell’incoronazione Carlo III e Camilla viaggeranno a bordo della Diamond Jubilee Coach, una carrozza decisamente più moderna rispetto alla tradizionale Gold State Coach. Ecco per quale motivo i nuovi re hanno scelto proprio questo mezzo di trasporto.

A cura di Valeria Paglionico

Manca poco all'incoronazione di re Carlo III e tutto sembra essere pronto per rendere l'evento leggendario, dall'invito decorato a mano spedito agli ospiti ai ruoli assegnati agli eredi diretti. Il prossimo 6 maggio l'Abbazia di Westminster ospiterà la cerimonia formale che vedrà il nuovo sovrano salire sul trono e indossare l'iconica corona che era appartenuta a sua madre Elisabetta II e naturalmente il tutto verrà trasmesso in diretta tv a livello internazionale. Negli ultimi giorni è emerso un nuovo dettaglio sull'evento: il monarca e sua moglie Camilla hanno deciso di allontanarsi dalla tradizione e di viaggiare a bordo di una carrozza moderna. Il motivo? È dotata anche di una serie di "servizi extra" che renderanno il viaggio decisamente più confortevole.

La storia della Diamond Jubilee Coach

Carlo e Camilla hanno detto no alla Gold State Coach, la carrozza reale storica utilizzata a ogni incoronazione dal 1830 al 1953 (ovvero quando Elisabetta II è salita sul trono) questa volta è stata scelta solo per il ritorno, dunque per percorrere il breve tratto che condurrà i due sovrani da Westminster a Buckingham Palace. I due nuovi monarchi hanno aggiunto un tocco moderno alla tradizione scegliendo di viaggiare a bordo della Diamond Jubilee Coach. Si tratta sempre di una carrozza trainata da cavalli ma è molto più comoda della sua antenata, basti pensare al fatto che è dotata di aria condizionata, riscaldamento, finestrini elettrici e sospensioni. La sua storia è molto particolare: sebbene sia stata costruita nel 2014, "nasconde" alcuni dettagli che si rifanno alla tradizione. È fatta prevalentemente di alluminio ma ci sono anche alcuni pezzi in legno e questi ultimi provengono da navi ed edifici storici come il Castello di Balmoral, la Cattedrale di Canterbury e l'Abbazia di Westminster.

Diamond Jubilee Coach

Il percorso della processione reale

Il re e la regina prima di arrivare a Westminster faranno la tradizionale processione con tutti i reali al loro seguito, saluteranno la folla corsa ad assistere direttamente dalla carrozza, dando vita a uno spettacolare corteo lungo 2,1 km. Quale sarà il percorso che seguiranno? Dopo essere usciti dai cancelli di Buckingham Palace percorreranno il Mall e Whitehall, passando attraverso Admiralty Arch, Trafalgar Square e Parliament Square: alla fine arriveranno all'Abbazia alle ore 11 (ora locale). L'itinerario è molto più breve rispetto a quello che Elisabetta II intraprese nel 1953, all'epoca percorse ben 8 km in giro per Londra sia prima che dopo l'incoronazione, tutto a bordo della tradizionale (ma notoriamente scomoda) Gold State Coach.