Re Carlo III contro la tradizione: per l’incoronazione ha scelto una carrozza moderna Carlo III ha intenzione di modernizzare la monarchia britannica e ha intenzione di farlo a partire dall’incoronazione del 6 maggio. Pare infatti che abbia rifiutato la carrozza della tradizione reale, preferendo un mezzo più confortevole (e meno vintage).

A cura di Valeria Paglionico

Manca ormai pochissimo all'incoronazione di re Carlo III: il prossimo 6 maggio diventerà protagonista di una spettacolare cerimonia all'Abbazia di Westminster, formalizzando così il suo ruolo di nuovo monarca dopo la morte della regina Elisabetta II. Al momento tutto sembra essere pronto per l'evento: gli inviti decorati a mano sono stati inviati agli oltre 2.000 ospiti, anche se attualmente a essere ancora in forse sono sia Harry e Meghan che il principino Louis. Il dettaglio emerso nelle ultime ore? Pare che il nuovo sovrano britannico voglia sovvertire le convenzioni reali: ecco cosa ha intenzione di fare nel suo grande giorno.

Carlo III non vuole usare la Golden State

Le incoronazioni sono le cerimonie ufficiali a cui i Royals inglesi sono più legati: rappresentano l'inizio di una nuova epoca del regno e formalizzano il ruolo di colui o colei che salgono sul trono. Non sorprende, dunque, che Carlo stia lavorando ininterrottamente da mesi per rendere tutto perfetto. Per tradizione il nuovo sovrano dovrebbe arrivare all'Abbazia di Westminster a bordo della Golden State, la sontuosa carrozza reale che appartiene ai Windsor da 260 anni, ma Carlo vorrebbe sovvertire in modo drastico le convenzioni. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate dai tabloid, la userà solo per un breve tratto della processione, riservandola per la precisione al ritorno dopo l'incoronazione.

La carrozza Golden State

La carrozza scelta da Carlo III

Quale carrozza userà Carlo quando, accompagnato dalla moglie Camilla, percorrerà i 2 km che separano Buckingham Palace dall'Abbazia di Westminster? Complice il tentativo di snellire la monarchia e le sue tradizioni, pare che punterà tutto su un mezzo più comodo e moderno: la carrozza Diamond Jubilee. Si tratta di un mezzo di trasporto realizzato nel 2006 per celebrare gli 80 anni di Elisabetta II, è dotata di riscaldamento e di aria condizionata e al suo interno tutto è decisamente più confortevole rispetto alla Golden State costruita oltre 200 anni fa. Cosa ne penserebbe Elisabetta II della scelta del figlio se fosse ancora in vita? Probabilmente sarebbe d'accordo con lui, visto che in più di un'occasione aveva raccontato quanto fosse stato scomodo viaggiare a bordo della vecchia carrozza alla sua incoronazione nel 1953.