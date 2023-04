Harry e Meghan, gli indizi che smentiscono la richiesta di 11 milioni per partecipare all’incoronazione Da giorni gira voce che Harry e Meghan abbiano chiesto 11 milioni di euro alla Royal Family per partecipare all’incoronazione di Carlo III. Si tratta della verità o dell’ennesimo tentativo di infangarli?

A cura di Valeria Paglionico

Manca ormai pochissimo all'incoronazione di re Carlo III e, sebbene gli inviti decorati a mano siano stati inviati ufficialmente a tutti i 2.000 ospiti, nessuno sa ancora se Harry e Meghan Markle parteciperanno alla cerimonia. C'è chi dice che il principe volerà da solo a Londra come fatto di recente per questioni legali, così da lasciare sua moglie con i bambini, chi crede siano ancora in corso delle dure faide familiari e chi, invece, è certo del fatto che tutto si risolverà per il meglio. Di recente è emersa una nuova indiscrezione che al momento sembra però essere solo l'ennesimo tentativo di infangare i Sussex: hanno davvero chiesto 11 milioni di euro per tornare in Inghilterra e presenziare all'incoronazione?

Harry e Meghan hanno davvero chiesto soldi alla Royal Family?

Secondo il giornale "In Touch" Harry e Meghan avrebbero chiesto alla Royal Family 11 milioni di euro per partecipare alla cerimonia di incoronazione del 6 maggio 2023. L'informazione sarebbe arrivata da una fonte vicina alla coppia e al momento non è stata né confermata, né smentita dai diretti interessati. A primo impatto, però, sembra essere solo l'ennesima bufala, visto che i Sussex non hanno mai chiesto denaro in modo tanto plateale ai Windsor. Certo, ora che vivono in America non godono più dei privilegi economici che avevano a corte, ma è chiaro che, tra contratti con Netflix e guadagni ottenuti con le vendite di Spare, sono tutt'altro che sull'orlo del lastrico. Carlo, inoltre, ha spiegato che la sua incoronazione verrà affrontata come un evento di Stato e non come una festa, dunque, fedele al tentativo di ridurre gli sprechi nel suo regno, non ha intenzione di finanziare degli "extra".

Harry e Meghan con Kate e William ai funerali della regina

Quale potrebbe essere il ruolo di Harry e Meghan

Nel caso in cui accettino di partecipare all'incoronazione, Harry e Meghan dovranno accontentarsi di un ruolo marginale. Seguiranno l'evento dall'interno dell'Abbazia di Westminster ma, oltre al fatto che non prenderanno parte alla tradizionale processione, non appariranno neppure sul balcone di Buckingham Palace al termine della cerimonia con il resto della Royal Family. Il nuovo sovrano Carlo ha infatti snellito la monarchia britannica e vuole dimostrarlo a partire dall'incoronazione, quando al suo fianco ci saranno solo i Working Royals che ricoprono un ruolo di alto livello all'interno dell'azienda.