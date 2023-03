Harry è un principe in giacca e cravatta: perché è tornato a sorpresa in Inghilterra Harry è tornato a ricoprire i panni del principe dopo essere tornato a sorpresa in Inghilterra. Perché lo ha fatto nonostante manchi ancora più di un mese all’incoronazione di suo padre Carlo?

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti stabilmente in America da oltre due anni ed è proprio lì che stanno crescendo i piccoli Archie e Lilibet. Sebbene continuino a essere famosissimi in tutto il mondo, stanno vivendo a debita distanza dai riflettori, apparendo in pubblico solo in occasione di eventi ufficiali. Negli ultimi tempi si è parlato molto di loro a causa dell'incoronazione di re Carlo III: dopo innumerevoli polemiche hanno finalmente ricevuto l'invito ma al momento non si sa ancora se parteciperanno alla cerimonia. La cosa certa è che ieri pomeriggio il principe ha sorpreso tutti volando "a sorpresa" in Inghilterra: per quale motivo è tornato a casa senza alcun preavviso?

Perché Harry è tornato a Londra

Era dallo scorso settembre, per la precisione dai funerali della nonna Elisabetta II, che Harry non tornava in Gran Bretagna, ma nelle ultime ore ha sorpreso tutti mostrandosi tra le strade di Londra. Perché lo ha fatto? Per testimoniare nel processo che riguarda l'Associated Newspapers Limited, l’editore del Mail, accusato di gravi violazioni della privacy. Al suo fianco ci sono stati anche star del calibro di Elton John, Liz Hurley, Sadie Frost, che come lui hanno intrapreso azioni legali contro il tabloid per le informazioni private raccolte in modo illegittimo attraverso investigatori, cimici, hackeraggio e ascolto illecito di conversazioni telefoniche.

Harry col completo classico

Il look inglese di Harry

Nella sua "nuova vita" americana aveva lasciato spesso spazio allo stile casual, apparendo in pubblico in pantaloni, ma per il ritorno in Inghilterra le cose sono cambiate. Harry è tornato a ricoprire i panni del principe e lo ha fatto con un look impeccabile dall'eleganza senza tempo. I fotografi appostati fuori alla Royal Court of Justice lo hanno immortalato con indosso un completo classico in grigio scuro, abbinato a camicia bianca e a cravatta in tinta. Ha camminato con la giacca sbottonata e ha portato tra le mani il cappottino coordinato, non esitando a rivolgere saluti e sorrisi ai presenti. Questo ritorno improvviso avrà allentato le tensioni in famiglia?

