Perché il principe Christian di Danimarca ha indossato un cappello da capitano per il diploma Christian di Danimarca ha compiuto 18 anni lo scorso ottobre e, dopo essere diventato l’erede al trono diretto, ora ha raggiunto un nuovo traguardo: si è diplomato. Per quale motivo ha indossato un cappello da capitano alla cerimonia? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno è stato particolarmente movimento per la famiglia reale di Danimarca: Margrethe II ha abdicato dopo 52 anni, rendendo il figlio maggiore Frederik e sua moglie Mary i nuovi re e regina di Danimarca. La vita del primogenito della coppia reale, Christian di Danimarca, è così cambiata in modo drastico da un momento all'altro, visto che è diventato l'erede al trono diretto. Dopo aver compiuto 18 anni lo scorso ottobre, ora quest'ultimo ha raggiunto un nuovo traguardo: si è appena diplomato, diventando protagonista di una tradizionale cerimonia insieme ai compagni. Per quale motivo ha indossato un cappello da capitano per festeggiare la fine delle scuole superiori?

Cos'è il "berretto da studente"

Christian di Danimarca ha portato a termine il suo percorso all'Ordrup Gymnasium di Copenaghen ma per lui gli studi non sono ancora finiti: a partire dal prossimo autunno probabilmente seguirà le orme del padre, dunque frequenterà l'università e completerà l'addestramento militare presso qualche college "reale", anche se al momento la questione è ancora top secret. Per lui niente divise militari, completi eleganti o abiti formali, il principe danese ha festeggiato il traguardo in versione casual. Ha indossato un paio di pantaloni bianchi dal sapore estivo e una camicia a maniche corte decorata all-over con una stampa geometrica a effetto optical. Per quale motivo ha completato il tutto con un cappello da capitano? Non si tratta di un guizzo di stile ma di una tradizione danese: si chiama "berretto da studente" ed è il copricapo indossato da tutti i diplomati dopo gli esami finali.

Christian di Danimarca alla cerimonia di diploma

I reali di Danimarca in versione casual

Anche gli altri membri della casa reale hanno lasciato a casa gli abiti formali e bon-ton solitamente richiesti agli eventi ufficiali, per l'atteso diploma del primogenito hanno preferito qualcosa di più semplice e trendy. La più glamour è stata la regina Mary con una camicia bianca abbinata a una gonna a fiori di Zimmermann e delle scarpe col tacco di Gianvito Rossi, mentre le figlie Isabella e Josephine hanno preferito rispettivamente gonna di jeans e shorts total white. Completo spezzato per il re (ma senza cravatta), camicia di lino azzurra per il piccolo Vincent: in questa insolita versione casual i reali di Danimarca non sono forse adorabili?

