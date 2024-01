Mary Donaldson è la nuova regina di Danimarca: perché si è vestita di bianco per la proclamazione Frederik X è diventato il nuovo re di Danimarca insieme a sua moglie Mary Donaldson. Per quale motivo quest’ultima ha indossato un abito bianco per la sua prima apparizione pubblica da regina? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 14 gennaio 2024, è una giornata destinata a entrare nella storia della Danimarca: dopo l'abdicazione di Margrethe II, il principe Frederik è diventato il nuovo re con il nome di Frederik X e sua moglie Mary Donaldson si è trasformata nella nuova regina. A differenza di quanto avviene nella monarchia inglese, l'evento non viene celebrato con un'incoronazione solenne: da tempo la corona danese ha abolito le cerimonie con corona e scettro, preferendo una più semplice proclamazione dinanzi al Primo Ministro. Questa volta, però, trattandosi di un passaggio di consegne post-abdicazione, il tutto è avvenuto durante una riunione del Consiglio di Stato, in seguito alla quale i due nuovi sovrani hanno salutato i sudditi dal balcone del Palazzo di Christiansborg: ecco cosa ha indossato Mary di Danimarca per la sua prima volta da regina.

I nuovi re e regina di Danimarca

Chi ha firmato l'abito bianco di Mary di Danimarca

Mary di Danimarca non ha lasciato nulla al caso in fatto di stile nel giorno della proclamazione. È diventata la nuova regina del paese con uno splendido abito bianco, un modello minimal ed elegante dalla linea dritta con le maniche lunghe, il girocollo e con una cintura in tinta all'altezza del punto vita che si "trasforma" in una sciarpa. A disegnarlo appositamente per lei è stato Soeren Le Schmidt ma a cucirglielo su misura è stato invece Birgit Hallstein, stilista che aveva già nel 2004 aveva lavorato al suo vestito da sposa di Uffe Frank. Per quale motivo Mary ha puntato proprio sul total white per essere proclamata sovrana? Stando alle tradizioni reali d'Europa, le regine consorti quando salgono sul trono devono vestirsi di bianco, colore simbolo di libertà, pace, purezza e soprattutto di un nuovo inizio.

Mary di Danimarca in Birgit Hallstein

Mary di Danimarca, i gioielli di diamanti e rubini

Nel primo look da regina di Mary Donaldson non sono mancati i dettagli preziosi: sulla sciarpa ha agganciato una spilla con un fiocco bianco e rosso arricchito da un pendente decorato con il ritratto di Margrethe II, la sovrana che ha appena abdicato. Per quanto riguarda i gioielli, ha optato per alcuni pezzi della collezione reale, tutti in diamanti e rubini, dagli orecchini al fermaglio che ha usato per arricchire il raccolto, fino ad arrivare alla spilla sulla cintura. Non ha scelto queste pietre scintillanti a caso: il bianco e il rosso sono i colori simbolo della Danimarca, dunque sono un omaggio all'importante ruolo che andrà a ricoprire nel paese da questo momento in poi.

Mary di Danimarca con diamanti e rubini