video suggerito

Il look viola e nero di Mary di Danimarca, lo stile di una delle royal più ammirate La regina di Danimarca è molto apprezzata per le se scelte d’abbigliamento molto sofisticate ed eleganti. Per il suo ultimo evento pubblico ha optato per una mise semplice ma d’impatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mary di Danimarca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Occhi puntati sulla regina Mary e sulle sue scelte di stile. Da quando il marito Frederick X è salito al trono la moglie è al centro dell'attenzione per gli outfit sfoggiati durante gli eventi ufficiali, sempre eleganti e impeccabili. Che si tratta di occasioni formali o appuntamenti che richiedono un abbigliamenti più casual, la cinquantaduenne australiana conquista sempre l'approvazione del pubblico; tra i suoi ultimi look ha riscosso successo quello da caccia, con smanicato e cappello indossato per l'inaugurazione di un parco, ma anche quello molto sofisticato blu navy, con cappotto, cappello e guanti abbinati. Insomma, nulla da invidiare a Kate Middleton, che Karl Lagerfeld aveva definito la sua "sorella minore", in fatto di di stile.

Mary di Danimarca

Il look viola e nero della regina di Danimarca

La regina Mary ha spesso presenziato ad eventi e appuntamenti ufficiali da sola, senza il sovrano al suo fianco; i due sono stati visti assieme in occasione delle celebrazioni per il compleanno della madre di Frederick X, la regina Margherita, che ha abdicato qualche mese fa in favore del figlio. Anche all'ultimo ha preso parte in maniera autonoma, facendo visita all'Università Aalborg per i 50 anni dalla sua fondazione.

Mary di Danimarca

Per l'occasione Mary Donaldson ha sfoggiato una blusa viola caratterizzata da un leggero drappo sul davanti, firmata Jesper Hovring, abbinata a una gonna a tubino aderente nera, lunghza sotto al ginocchio e decorata da cristalli a forma di fiori, e un paio di décolleté con tacco nere Gianvito Rossi. Il look è stato completato dagli accessori: una clutch in coccodrillo viola, abbinata alla camicetta, del brand Carlend Copenaghen e n paio di orecchini pendenti dello stesso colore. Al collo la regina portava i dei pendagli: un medaglione con le iniziali dei quattro figli e una ciondolo con quella del marito.