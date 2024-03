Mary di Danimarca è la nuova royal da tenere d’occhio: ai primi eventi pubblici mostra la sua eleganza La moglie di Frederick X ha partecipato a due appuntamenti ufficiali nella stessa settimana sfoggiando uno stile impeccabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

La regina Mary

Mentre il mondo si interrogava su dove fosse Kate Middleton, un'altra famiglia reale presenziava a due eventi nel corso della stessa settimana. L'inizio del regno di Frederick e Mary di Danimarca è passato un po' in sordina, nessuna incoronazione, né celebrazioni troppo fastose per i novelli sovrani, che si sono dovuti accontentare di un semplice presentazione formale al pubblico dal balcone del palazzo. D'altronde, l'abdicazione della regina Margherita è arrivata un po' inaspettatamente il 31 dicembre, con il discorso di Capodanno e forse il principe ereditario è stato colto un po' impreparato. Ma ad appena due mesi dalla sua ascesa al trono Frederick X è diventato protagonista di una mostra a lui dedicata per celebrare l'inizio del suo regno.

La regina Mary di Danimarca

La regina Mary in bianco e nero

In occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata al marito, la regina Mary ha dato prova di estrema eleganza. La moglie di Frederick di Danimarca ha indossato un'elegante camicia bianca di seta, accollata, caratterizzata da un leggero cut-out verticale sul pettoda cui si intravede un pendente d'oro, abbinata a una gonna midi nera. Sopra una giacca nera corta con un unico bottone sul collo, bavero arrotondato e decorazioni tridimensionali. L'esposizione che celebra il sovrano porta in scena fotografie, oggetti e musiche che raccontano curiosità ancora poco conosciute sul nuovo re, oltre che ripercorrere gli eventi più importanti della sua vita, come il suo addestramento in Marina e il matrimonio. Tra i pezzi che si possono vedere anche il suo primo zaino e la frusta da slitta utilizzata durante la spedizione Sirius in Groenlandia.

La regina Mary di Danimarca

La gonna dorata della cena di gala

Ma l'opening della mostra non è il primo evento ufficiale a cui la regina Mary partecipa con abiti impeccabili. Qualche giorno fa si è tenuta una cena di gala organizzata per i membri del Consiglio di Stato, un comitato presieduto dal sovrano e composto da membri del governo, tra cui il primo ministro. Accanto a Frederick X in completo blu e papillon, la regina ha sfoggiato un top nero con scollatura a barca e maniche corte sopra una gonna lunga argentata. Il pezzo sparkling era firmato dal marchio danese By Malene Birger ed è uno dei preferiti della sovrana, che lo ha già sfoggiato svariate volte prima di diventare regina.

La regina Mary alla cena di Gala