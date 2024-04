video suggerito

Il look da caccia di Mary di Danimarca, l'outfit con smanicato e cappello a falda larga

A cura di Annachiara Gaggino

Mary di Danimarca

La regina Mary di Danimarca ha dimostrato di riuscire a essere elegante anche in contesto casual. La moglie di Frederick X ha presenziato all'inaugurazione del parco dei cervi a Copenaghen, accanto al ministro dell'ambiente Magnus Heunicke; è la seconda apparizione in solitaria nel giro di poco tempo, evento che ha incrementato le voci su una presunta crisi tra lei e il re.

Mary di Danimarca

La cinquantaduenne australiana, però, sembrava raggiante, e l'atteggiamento non ha alimentato i rumors sui problemi coniugali e, anzi, si è dimostrata impeccabile nel corso della giornata, dove ha avuto modo di liberare un cervo e confrontarsi con i suoi fan. Per partecipare all'evento ha scelto un look perfetto per l'occasione, uno stile country-chic estremamente elegante.

Mary di Danimarca

Lo stile della regina Mary di Danimarca

Mary Donaldson era già apprezzata per la sua eleganza ancora prima di diventare regina; Karl Lagerfeld era stato conquistato dal suo stile e definì Kate Middleton la "sorella minore" dell'allora principessa. Dal momento dell'abdicazione della regina Margherita, in favore del figlio Frederick X, la cinquantaduenne è stata spesso sotto i riflettori, analizzando a raggi X ogni sua scelta d'abbigliamento.

Mary di Danimarca

Si può dire che non abbia commesso alcun errore nei suoi primi mesi da regina, e che anzi abbia conquistato il pubblico in pochissimo tempo. Dopo aver sfoggiato un sofisticato look total blu in occasione del 75° anniversario della Guardia Nazionale al Freedom Museum, ora punta sul casual e opta per il verde militare.

Mary di Danimarca

Il look casual di Mary Donaldson

Per la giornata nel parco danese ha scelto un paio di pantaloni da caccia verdone, del marchio Harkila caratterizzati da ampie tasche laterali con chiusura a zip. A questi ha abbinato uno smanicato trapuntato dello stesso colore del brand scandinavo Seeland , mentre sotto ha indossato un maglione color crema di lana intrecciato a collo alto firmato Ralph Lauren.

Mary di Danimarca

A chiudere il look un paio di stivaletti alla caviglia di Penelope Chilvers e un cappello a tesa larga grigio con fibbia, un accessorio molto amato dalla regina è che sta riproponendo spesso. Il make-up enfatizzava lo sguardo della regina, con una riga di eyeliner sulle palpebre, mentre per le labbra è stato scelto un rossetto sui toni del nude.

Mary di Danimarca