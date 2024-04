video suggerito

Mary di Danimarca al primo evento da sola, il dettaglio che la incorona regina di stile La moglie di Frederick X ha sfoggiato un look blu navy in occasione di un impegno ufficiale. Ad attirare l’attenzione è stato il cappello, un accessorio semplice ma che ha reso accattivante l’outfit apparentemente essenziale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La regina Mary di Danimarca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La regina Mary di Danimarca ha sfoggiato un look sofisticato per partecipare all'evento dedicato al 75° anniversario della Guardia Nazionale al Freedom Museum. La moglie di Frederick X è molto apprezzata per la sua eleganza e da quando è diventata regina ha indossato sempre mise impeccabili.

Mary di Danimarca

Sebbene l'incoronazione sia stato un evento non particolarmente fastoso come vuole la tradizione danese, la regina ha dato prova del suo stile in diverse occasioni negli ultimi mesi diventando una royal da tenere d'occhio e a cui copiare lo stile. L'ultimo evento a cui ha preso parte non ha fatto eccezione e la cinquantaduenne ha conquistato il pubblico con un look blu navy davvero raffinato.

L'outfit blu navy di Mary di Danimarca

Mary Donaldson ha indossato sopra un abito blu navy un capotto in lana nella medesima tonalità lungo fino alla caviglia e chiuso in via da una cintura annodata. Il capospalla è firmato Fonnesbech, un brand sostenibile danese, impegnato a dare vita a prodotti durevoli, che possano essere indossati a lungo. Sotto il cappotto spuntavano un paio di stivali in pelle beige, alti fino a metà polpaccio della Maison romana Valentino, mentre a completare il look è stato scelto un cappello a falda larga dello stesso colore del cappotto con dei dettagli bordeaux.

Leggi anche Il Castello di Balmoral apre al pubblico, quanto costa visitare la residenza preferita dei royal

Mary di Danimarca

Anche i guanti in pelle si abbinavano al resto dell'outfit, creando una continuità di colore. Per l'acconciatura, la regina di origini australiane ha scelto di puntare su un boccolo morbido, mentre per il make-up ha puntato su un look molto naturale che ne esaltava la pelle estremamente luminosa anche grazie alla ferrea dieta che la sovrana segue.