La dieta anti-age di Mary di Danimarca: qual è il segreto del suo viso disteso e luminoso

Da quando Margrethe II di Danimarca ha annunciato la sua abdicazione in favore del figlio, Mary Donaldson, moglie di Frederick e attuale regina del Paese, ha gli occhi dei sudditi e di tutto il mondo puntanti addosso. La consorte dell'attuale sovrano mostra un'immagine di sé sempre perfetta e, si direbbe, quasi ringiovanita: la pelle è distesa e radiosa, mentre i capelli sono estremamente luminosi. La domanda su come faccia a mantenersi così sorge spontanea, un buon make-up sicuramente aiuta, ma il segreto della regina Mary è l'alimentazione.

Quale dieta segue la regina Mary

La moglie di Frederick di Danimarca a 52 anni è molto attenta a ciò che mangia e segue un regime alimentare semplice ma efficace. La dieta anti-età della regina Mary è accessibile a tutti e sembra essere quello seguito a ogni danese, la Danish Diet. Come in Italia abbiamo la dieta mediterranea, anche il Paese nordeuropeo può vantare un'alimentazione bilanciata e ricca di nutrienti. La regina, australiana di nascita, si è adattata in fretta a questa tipologia di alimentazione e la luminosità della sua pelle lo dimostra. "La luminosità della sua pelle indica una dieta sana e bilanciata", ha spiegato al Daily Mail Ole Henriksen, esperto di skincare di origine danese, proprietario dell'omonimo brand, che si occupa della pelle di molte star e che ha avuto modo di conoscere la regina Mary. Uno stile di vita che dice addio a ogni tipo di cibo spazzatura.

Cosa si mangia nella Danish Diet

Il regime alimentare di Mary di Danimarca può essere riassunto in "colorato". Il segreto è mangiare le verdure più colorate possibili, a ogni colore, infatti corrispondono a diversi nutrienti, vitamine e antiossidanti. Più l'alimentazione è colorata, più è completa. Gli alimenti sono principalmente quelli provenienti dalla Danimarca, per questo la dieta è seguita dalla maggior parte della popolazione. La carne è ridotta al minimo, ma si consuma frequentemente pesce, in particolare il salmone.

