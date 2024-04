La parure di gioielli indossata da Mary di Danimarca: non può uscire dal Paese ed è conservata in un museo

video suggerito

Frederick X e la moglie hanno posato per il primo ritratto ufficiale, la coppia ha sfoggiato una serie di decorazioni, tra cui quella dell'Ordine dell'Elefante, mentre la sovrana ha potuto indossare per la prima volta un set di preziosi della Corona danese. Ad attirare l'attenzione è stata una miniatura del re appuntata all'abito della regina Mary, qual è il suo significato.

A cura di Annachiara Gaggino

Mary di Danimarca nel ritratto ufficiale

Svelato il primo ritratto ufficiale di re Frederick X e della regina Mary di Danimarca. Dopo la successione al trono del 14 gennaio 2024, a seguito dell'abdicazione della regina Margrethe, comunicata dalla stessa nel discorso di fine anno, la coppia posa per la sua prima foto formale da sovrani. L'immagina potrà ora essere appena negli uffici delle istituzioni statali, tra cui ambasciate e consolati danesi in tutto il mondo. A catturare l'immagine dei sovrani nelle sale del Palazzo di Christiansborg è stato l'obiettivo di Steen Evald, i due sfoggiavano le decorazioni dell'Ordine dell'Elefante, la massima onorificenza danese.

Mary di Danimarca e Frederick X nel ritratto ufficiale

La corona di smeraldi della regina Mary

Nell'immagine la regina Mary indossa per la prima volta i gioielli della corona, una parure di smeraldi composta da una tiara, una collana, un paio di orecchini e una grande spilla divisibile in tre parti. Il set è uno dei quattro conservati ed esposti nel Tesoro del Castello di Rosenberg ed è tradizione che non escano dalla Danimarca. Di conseguenza la regina non li può portare con sé nei suoi viaggi istituzionali.

Mary di Danimarca nel ritratto ufficiale

I gioielli della Corona danese sono gli unici al mondo ad essere indossati dalla sovrana e conservati come oggetti da museo. La tiara indossata da Mary Donaldoson nel ritratto ufficiale è stata commissionata nel 1840 da re Cristiano VII di Danimarca per la moglie Carolina Matilda d'Inghilterra e si dice che molti degli smeraldi presenti sul copricapo appartenessero alla famiglia dal 1723. I preziosi sono stati abbinati dalla regina a un abito verde bottiglia in velluto dalle maniche e il collo in pizzo.

Il ritratto di re Frederick X appuntato al petto della regina Mary di Danimarca

Perché la regina indossava un mini ritratto del re

Al petto, la moglie di Frederick X sfoggia un ritratto in miniatura del re, incastonato in una cornice di oro e diamanti. Per tradizione le donne della famiglia reale danese indossano una raffigurazione in miniatura del sovrano, così quando era principessa ereditaria, Mary di Danimarca aveva con se un ritratto della regina Margrethe. Con la sua abdicazione e poi la successione, Mary Donaldson ha ricevuto una miniatura del re, un ritratto realizzato dall'artista britannico Tom Mulliner.