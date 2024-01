Margherita di Danimarca abdica, Federico sale al trono: perché non ci sarà l’incoronazione A maggio re Carlo III è salito al trono e c’è stata una solenne cerimonia di incoronazione ufficiale. Il rito non si ripeterà in Danimarca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Margherita II di Danimarca

Il 2024 in Danimarca è cominciato all'insegna della sorpresa. Nessuno si aspettava l'annuncio giunto dal Palazzo Reale: l'abdicazione della regina Margherita II. La sovrana ha spiazzato tutti: nel discorso di Capodanno ha ufficialmente comunicato l'intenzione di cedere la corona. Suo figlio Frederik salirà sul trono tra qualche giorno, ma a differenza di quanto accaduto in Inghilterra, qui non ci sarà un evento ufficiale di incoronazione. Chi vorrebbe rivivere lo sfarzo dell'incoronazione di re Carlo III (dopo la morte di Elisabetta II) resterà deluso.

I motivi dell'abdicazione

Quanto accaduto in Danimarca è davvero unico. Non si vedeva un'abdicazione volontaria nel Paese da secoli. La regina Margherita II (83 anni) non ha chiarito le motivazioni della sua scelta. Potrebbe avere a che fare con l'intervento chirurgico alla schiena di inizio 2023, dunque con questioni relative alla salute. Oppure potrebbe essere un modo per garantire un successore giovane, evitando la stessa situazione dell'Inghilterra, dove Carlo è salito al trono ormai ultra settantenne. Ma potrebbe avere a che fare anche con lo scandalo che ha scosso la royal family. Tanto si è parlato, nel Paese, della presunta relazione extra coniugale tra il principe ereditario Frederik (55 anni) e Genoveva Casanova. Forse l'abdicazione potrebbe essere un modo per salvare questo matrimonio, restituendo importanza alla figura del principe e riavvicinandolo alla moglie, stavolta nelle vesti di re e regina.

I futuri re e regina

Perché non ci sarà un'incoronazione

Margherita II ha regnato a lungo: per ben 52 anni. Lascerà ufficialmente l'incarico il 14 gennaio, una data simbolica: era salita al trono proprio il 14 gennaio 1972. Tuttavia, l'ascesa del primogenito Federico avverrà in modo molto silente. Non si ripeterà l'evento in grande stile visto a Londra per re Carlo III a maggio. Ci sarà solo un annuncio ufficiale dal Palazzo Christiansborg di Copenaghen. Il motivo riguarda clausole costituzionali, cambiate nel tempo rispetto alla prima incoronazione del 1170, di Canuto VI.

Leggi anche Christian di Danimarca, il bellissimo principe ereditario

Margherita II di Danimarca

La cerimonia si è gradualmente snellita secondo le disposizioni costituzionali della Danimarca, soprattutto a partire dal 1660: quando la Danimarca è diventata una monarchia ereditaria lo sfarzo è stato drasticamente ridotto, lasciando un approccio più sobrio. Da allora re e regina venivano solo unti, senza cerimonia ufficiale di incoronazione. Poi nel 1849 (quando il Paese è diventato una monarchia costituzionale) è stata abolita anche la pratica dell'unzione, arrivando al semplice annuncio.

Principe Federico

Tra l'altro stavolta l'incoronazione è frutto di un'abdicazione: la sovrana in carica non è morta, come in tutti i casi precedenti. Nel 2016 Margherita II aveva ribadito l'intenzione di regnare fino alla fine dei suoi giorni: "Rimani finché vivi. Questo è quello che hanno fatto mio padre e i miei predecessori. E anche per come la vedo io" aveva detto. E invece, ha cambiato idea, sganciando una bomba del tutto inaspettata.