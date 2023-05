Carlo all’incoronazione celebra l’amore per Camilla: perché in chiesa ha voluto fiori di elleboro All’incoronazione c’è stato un imponente allestimento floreale. Il re ha scelto con cura i fiori includendo un omaggio alla regina Elisabetta e uno a Camilla.

A cura di Giusy Dente

L'incoronazione di re Carlo non ha sancito solo l'inizio ufficiale del nuovo regno, formalmente cominciato con la morte di Elisabetta II. Parallelamente al nuovo titolo assunto dal neo sovrano, è cambiato anche lo status della sua consorte. Camilla è diventata regina a tutti gli effetti, qualcosa che un tempo sarebbe sembrato impensabile ai più. Forse anche a loro stessi, protagonisti di un amore a lungo ostacolato, che ha dovuto superare ostacoli, dicerie, pettegolezzi e cattiverie. Carlo e Camilla sono insieme da tutta la vita, si amano da sempre, ma la strada che li ha uniti in matrimonio è stata lunga e tortuosa. Così come è stato difficile avere l'approvazione dei sudditi, della stessa royal family. Il re ha voluto celebrare sua moglie con un omaggio floreale dal significato simbolico.

Quali fiori ha scelto Carlo per Westminster

Il nuovo sovrano ha particolarmente a cuore il tema ambientale. Non a caso per l'incoronazione ha puntato su un allestimento floreale sostenibile e senza plastica, ma molto ricco, comprendente soprattutto fiori di alto valore simbolico. I fioristi incaricati hanno decorato l'abbazia con ben 120 varietà di fiori e piante diversi, che saranno poi donati a Floral Angels: l'ente di beneficenza è gestito interamente da volontari e riutilizza i fiori degli eventi per realizzare composizioni da destinare a case di cura, ospizi, rifugi, ospedali.

Shane Connelly, fiorista dell’incoronazione

Tra le oltre cento specie botaniche scelte, ce ne sono alcune di grande valore affettivo. Sull'altare maggiore dell'abbazia di Westminster sono stati posizionati rami di faggio provenienti da un albero piantato dai genitori di Carlo, la regina Elisabetta e il principe Filippo. Un gesto di affetto, di continuità col passato, che rivela affetto ma anche stima per ciò che è stato fatto per il popolo.

I fiori dentro Westminster

Perché Carlo ha voluto l'elleboro

Le scelte floreali di Carlo non solo sono coerenti con la sua attenzione all'ambiente, ma hanno un grande significato simbolico, perché hanno un valore affettivo e rivelano alcuni messaggi, che ha voluto lanciare nel grande giorno. Oltre al ricordo degli amati genitori, il re ha voluto omaggiare la tanto amata Camilla, la donna della sua vita, colei che gli è accanto da tutta la vita e che non lo ha mai abbandonato.

I fiori di elleboro sono appunto un omaggio speciale al loro amore. Simboleggiano pace, serenità e tranquillità. Sono quelli che re Carlo portava all'occhiello quando era ancora principe, nel giorno in cui sposò Camilla (era il 2005). A sua volta Camilla ha voluto includere alcuni fiori del suo bouquet nuziale negli allestimenti disposti intorno alla Tomba del Milite ignoto, tra cui il mughetto (che significa purezza, gioia, amore, sincerità, felicità e fortuna).