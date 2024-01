La regina Margherita II di Danimarca annuncia a sorpresa l’abdicazione nel discorso di Capodanno La sovrana Margherita II ha annunciato a sorpresa l’abdicazione dal trono di Danimarca. “Ho deciso di cedere il trono a mio figlio Frederik – ha spiegato nel suo discorso di Capodanno -. Ho riflettuto sul futuro e penso sia giunto il momento di trasferire le mie responsabilità alla nuova generazione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

La regina di Danimarca Margherita II (Getty).

A 2024 appena iniziato, la regina di Danimarca, Margherita II, ha annunciato nel suo tradizionale discorso di Capodanno che il 14 gennaio abdicherà dopo 52 anni di regno. A salire al trono al suo posto, sarà suo figlio, il principe ereditario Frederik. La sovrana ha annunciato il suo imminente ritiro nel suo tradizionale discorso di Capodanno.

In Danimarca, la figura della regina Margherita II è sempre stata molto popolare e dal 2018, anno in cui la regina è rimasta vedova, ha continuato a regnare fino al mese di febbraio scorso, quando ha subito un importante intervento chirurgico alla schiena che le ha poi impedito di apparire in pubblico fino ad aprile.

"L'operazione ha fatto nascere pensieri sul futuro e sul fatto che fosse giunto il momento di trasferire la responsabilità alla prossima generazione, a quella di mio figlio" ha spiegato la sovrana 83enne, salita al trono in seguito alla morte del padre nel 1972. La sovrana Margherita II, molto amata dal popolo, ha contribuito a modernizzare la monarchia grazie al suo amore per la cultura e per le tradizioni dei diversi Paesi del mondo. Insieme alla regina Elisabetta II d'Inghilterra, morta l'8 settembre del 2022, Margherita II è stata una delle sovrane più amate ed è attualmente l'ultima a regnare in Europa.

Margherita II, apparsa molto provata dalle ultime operazioni mediche, ha fatto sapere di essere pronta a cedere la corona da sovrano al figlio Frederik e che il 14 gennaio avrà fine il suo regno dopo 52 anni al servizio del Paese. In questo arco di tempo, Margherita II è stata regina di Danimarca, delle Isole Faroe e della Groenlandia. Questi ultimi due territori sono politicamente autonomi, ma riconoscono la corona danese e dipendono dalla Danimarca per la politica estera e la difesa.

"Penso – ha sottolineato la sovrana nel suo discorso al popolo – che questo sia il momento giusto per lasciare il trono a mio figlio".