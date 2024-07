video suggerito

Guerra a Gaza, spiragli di tregua dopo proposta di Hamas. Israele attacca nel Sud Libano dopo raid Hezbollah Israele ha fatto sapere di star esaminando la proposta di tregua per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi presentata da Hamas tramite i mediatori di Egitto e Qatar, affermando che “ci sono le basi per un buon accordo”. Intanto l’esercito israeliano risponde ai raid degli Hezbollah attaccando le postazioni nel sud del Libano, cresce la tensione al confine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Nonostante continuino gli attacchi di Israele sulla Striscia di Gaza, pare aprirsi uno spiraglio di tregua dopo che Tel Aviv ha ricevuto una proposta di cessate il fuoco da parte di Hamas e il ritorno degli ostaggi. Proposta che, dopo essere stata trasmessa dai mediatori di Qatar ed Egitto, è in fase di esame da parte di Israele che farà sapere "al più presto la sua risposta".

Intanto, il premier Benyamin Netanyahu convocherà a breve una riunione del Gabinetto di sicurezza per discutere la bozza, spiega una fonte dell'ufficio del premier israeliano citata dal Times of Israel. Prima dell'incontro, avrà consultazioni con il suo team negoziale, secondo la stessa fonte.

Israele su risposta di Hamas sulla tregua: "Ci sono le basi per un buon accordo"

I miliziani di Hamas hanno dichiarato di aver inviato nuove "idee" ai mediatori del Qatar per porre fine alla guerra di Gaza con Israele che dura da quasi nove mesi. Secondo una fonte senior israeliana, "ci sono le basi per un buon accordo", ha detto parlando alla tv Canale 12 secondo cui Hamas avrebbe fatto rientrare le sue richieste di garanzie sulla fine della guerra da parte di Israele e il ritiro totale dell'Idf da Gaza nella prima fase della possibile intesa su una tregua. "È possibile riportare indietro – ha detto la fonte – i soldati di osservazione, le donne, i bambini, i feriti, i malati, gli anziani. E c'è una via d'uscita per tornare ai combattimenti se Hamas viola i termini dell'accordo". La stessa fonte ha comunque precisato che "c'è una lunga strada per l'intesa".

Israele risponde a raid Hezbollah: attacchi nel sud del Libano

Ma mentre si parla di una possibile tregua con Hamas, sale la tensione tra Israele e gli Hezbollah libanesi. Una fonte di quest'ultimi, citata da Al Jazeera, sostiene che sono stati lanciati dalle loro postazioni oltre 200 razzi e 20 droni contro le basi militari del nord di Israele. "Sono caduti principalmente in aree aperte, ma hanno innescato incendi", ha affermato il capo del consiglio regionale del Golan, citato da Times of Israel. Sirene d'allarme hanno suonato in diverse località del nord, dalla Galilea occidentale alle città di Acri e Nahariya. Sirene anche nell'Alta Galilea e sulle alture del Golani.

Per tutta risposta, il portavoce dell'esercito israeliano ha fatto sapere che è in corso una operazione contro le postazioni di tiro nel sud del Libano.