Mary di Danimarca indossa la giacca asimmetrica, il nuovo must di stagione La moglie di Frederick X ha indossato una mise audace per il recente evento pubblico che l’ha vista protagonista. Tra i dettagli di stile anche una collana con le iniziali del marito e dei figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Mary di Danimarca

Nuova apparizione pubblica per la regina Mary di Danimarca, che ha sfoggiato un look impeccabile composto da un tailleur blu cobalto. La moglie di Frederick X ha partecipato alle celebrazioni che si sono tenute al Museo Nazionale di Copenaghen per il ventesimo anniversario di The Specialist, un'associazione che si impegna ad inserire le persone autistiche e neurodivergenti sui posti di lavoro, con l'obiettivo di farne emergere le potenzialità.

La regina Mary di Danimarca al 75° anniversario della Guardia Nazionale

La cinquantaduenne di origini australiane è tornata ai suoi doveri pubblici la settimana scorsa dopo le vacanze pasquali e ha preso parte al 75° anniversario della Guardia Nazionale con un outfit blu navy estremamente sofisticato caratterizzato da un cappello a tesa larga, dettaglio che ha riproposto anche qualche giorno fa in occasione dell'inaugurazione del parco dei cervi a Copenaghen, dove ha sfoggiato un look da caccia con smanicato verdone. Mary Donaldson ora si trova sotto i riflettori più che mai, dopo l'abdicazione della regina Margrethe II e l'ascesa al trono del marito; la neo regina di origini australiane è ammirata e apprezzato per la sua eleganza e il suo gusto raffinato e già Karl Lagerfeld definì l'allora esordiente Kate Middleton la sua "sorella minore".

La regina Mary di Danimarca all'inaugurazione del parco dei cervi di Copenaghen

Il look blu cobalto della regina Mary

Per l'evento la sovrana ha indossato un tailleur blu cobalto, una scelta audace ma molto apprezzata. Il completo, firmato dal brand britannico The Fold è composto da un paio di pantaloni leggermente svasati e un blazer dalla chiusura asimmetrica. I bottoni della giacca, infatti sono posizionati diagonalmente, offrendo un taglio decisamente particolare. Il look è stat completato da un paio di décolleté nere di Jimmy Choo e degli orecchini dorati, mentre al collo la regina portava una catenina dove sono stati inseriti i ciondoli con le iniziali del marito e dei loro quattro figli.