Chi è Mary Donaldson, la prossima regina di Danimarca Il 14 gennaio il principe Frederik e sua moglie saliranno al trono del Paese, a seguito dell’abdicazione della sovrana. Quali sono le origini della principessa e come si è conosciuta la coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mary Donaldson

A seguito dell'abdicazione della regina di Danimarca Margrethe II saliranno al trono il 14 gennaio il principe Frederik, figlio della sovrana ed erede al trono, e sua moglie, la principessa Mary Donaldson. La coppia reale, però, non sarà protagonista di una solenne cerimonia come quella che ha interessato Carlo III d'Inghilterra, l'incoronazione sarà molto più snella e decisamente meno formale.

Mary Donaldson

Ma chi è l'ormai prossima regina di Danimarca? Meno chiacchierata della royal family inglese, anche quella danese ha le sue icone e la principessa Mary Donaldson è una di queste. Paragonata a Kate Middleton per la sua eleganza e l'estrazione sociale, il primo a metterle a confronto fu lo stilista Karl Lagerfeld, in occasione del matrimonio dei principi di Galles. Ma chi è la moglie di Fredrik?

Mary Donaldson e il principe Frederik

Mary Donaldson, futura regina di Danimarca

La principessa Mary è figlia di John Dalgliesh Donaldson e Henrietta Clark, accademici scozzesi trasferitisi in Tasmania. Origini che non ha mai dimenticato e che porta con sé anche nel suo stemma, che include simboli araldici scozzesi e quelli dei MacDonald. Proveniente dalla classe media, Mary Donaldson incontra il principe ereditario nel 2000 in un locale di Sidney dove si trovavano in occasione delle Olimpiadi che quell'anno si tenevano in Australia. Tra i due scocca la scintilla e iniziano una relazione a distanza; la proposta di matrimonio arriva nel 2003.

Il matrimonio di Mary Donaldson e il principe Frederik

Il matrimonio tra Mary Donaldson e Frederik di Danimarca

Il matrimonio viene celebrato l'anno dopo, il 14 marzo al Palazzo di Fredensborg a Copenaghen. Il vestito da sposa è stato disegnato dallo stilista danese Uffe Frank, ed era caratterizzato da ventiquattro metri di seta duchessa e organza, decorazioni di due metri di pizzo e uno strascico record da otto metri, mentre il velo era quello della suocera. La coppia ha avuto quattro figli: Cristiano, nato nel 2005, Isabella, del 2007 e i gemelli Vincent e Josephine, arrivati nel 2011.