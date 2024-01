Mary di Danimarca cambia stile: la regina indossa gli occhiali da vista maxi e griffati Mary di Danimarca ha partecipato alla finale dei Men’s EURO 2024 EHF Handball European Championship e per l’occasione ha cambiato stile: ecco il nuovo look con gli occhiali da vista griffati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'inizio del 2024 è stato decisamente movimentato per la monarchia danese: dopo l'abdicazione a sorpresa di Margrethe II, il figlio Frederik X è diventato il nuovo re (e proprio di recente ha anche rivelato la sua firma). Nessuna cerimonia sontuosa e in gran stile come quella inglese, ha assunto ufficialmente il ruolo dopo una proclamazione avvenuta in forma privata dinanzi al Consiglio di Stato. A essere "incoronata" con lui è stata anche la moglie Mary Donaldson, apparsa per la prima volta in pubblico in versione regina con un simbolico outfit total white. Oggi si torna a parlare di quest'ultima ma le corone, gli scettri e i simboli legati per tradizione alla monarchia non c'entrano nulla: ecco il suo nuovo stile dal mood "nerd".

Il look mannish di Mary di Danimarca

La regina Mary di Danimarca è tornata ad apparire in pubblico dopo la funzione religiosa di qualche settimana fa (in occasione della quale aveva indossato un completo viola acceso). Nelle ultime ore è volata a Colonia, in Germania, per assistere alla finale dei Men’s EURO 2024 EHF Handball European Championship che ha visto sfidarsi Francia e Danimarca. Niente coat dress o lunghi abiti a sirena in pieno stile bon-ton, ha preferito seguire il trend della moda mannish. La sovrana ha abbinato dei pantaloni palazzo neri a un'adorabile giacca avvitata color burgundy di Alexander McQueen, completando il tutto con una blusa in seta avorio firmata The Fold.

Occhiali Gucci

Chi ha firmato gli occhiali da vista della regina danese

A fare la differenza nel look da business woman della regina sono stati gli accessori: ha aggiunto un tocco nerd alla sua immagine con dei nuovi occhiali da vista, per la precisione un modello firmato Gucci con la montatura oversize completamente tartarugata. Naturalmente non poteva mancare un tocco prezioso e scintillante, dagli orecchini di perle coordinati all'anello di Dulong alla collana di Halberstadt, un filo d'oro arricchita da un pendente a forma di F (l'iniziale del nome del marito). Insomma, Mary di Danimarca ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un'icona glamour a livello internazionale, soprattutto perché non dimentica mai di nascondere nelle sue scelte di stile dei dolci omaggi alla famiglia.

