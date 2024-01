Mary di Danimarca, tra i gioielli reali ereditati c’è una tiara che non potrà mai lasciare il regno Mary Donaldson è ufficialmente la nuova regina di Danimarca e, come da tradizione, ha ereditato i gioielli della collezione reale. Il più prezioso? Una tiara tempestata di smeraldi che non può uscire dal regno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frederik X e Mary Donaldson sono diventati ufficialmente il nuovo re e la nuova regina di Danimarca dopo l'abdicazione di Margrethe II. Ieri c'è stata la proclamazione solenne e la famiglia reale si è mostrata al completo sul balcone del Palazzo di Amalienborg. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la sovrana, apparsa elegantissima in total white come richiede la tradizione. In quanti hanno notato i gioielli di diamanti e rubini con cui ha reso omaggio ai colori del suo paese? La cosa che in pochi sanno è che non sono i monili più preziosi che ha ereditato dalla monarca che l'ha preceduta, esiste una tiara super scintillante che, oltre a vantare un inestimabile valore, non può attraversare i confini del paese: ecco per quale motivo.

La storia della tiara danese di diamanti e smeraldi

Il gioiello più prezioso ereditato dalla nuova regina di Danimarca è una tiara tempestata di smeraldi che Margrethe III ha indossato per l'ultima volta lo scorso novembre, dunque a poco più di un mese dall'abdicazione. Il motivo per cui viene considerata al pari di una corona? Può essere sfoggiata solo dalle sovrane del regno e non può varcare i confini del paese. Le origini del gioiello dall'enorme prestigio e valore storico risalgono al 1840, anno in cui il re Cristiano VIII lo commissionò a CM Weisshaupt & Sons per fare un regalo alla regina Carolina Amalia in occasione delle loro nozze d'argento. La tiara fa parte di un set composto anche da collana, orecchini e devant de corsage, tutti decorati con una miriade di scintillanti smeraldi e diamanti.

La regina Margrethe II con la parure di smeraldi e diamanti

Perché la corona di smeraldi non può uscire dalla Danimarca

La tiara è il pezzo forte della parure: conta 2650 diamanti e 67 smeraldi, questi ultimi di proprietà della famiglia reale da oltre 1.000 anni. Le 26 pietre verdi più grandi risalgono al 1723 ed erano un regalo dell’allora erede al trono Cristiano alla moglie Sofia Maddalena per la nascita del primo figlio, il principe Federico, mentre le altre erano della principessa Carlotta, sorella di re Cristiano VI. Per quale motivo questa preziosa corona non può lasciare la Danimarca? Si tratta di un provvedimento messo in atto dalla regina Sofia Maddalena, che per evitare che i gioielli reali vagassero per l'Europa per intricate vicende dinastiche, nel testamento scrisse che il suo scrigno di preziosi poteva essere a disposizione solo della regina in carica quando si trova in Danimarca. Nel momento in cui il diadema non è in uso, però, viene ancora oggi esposto al pubblico al castello di Rosenborg così come tutti gli altri gioielli della corona. Mary di Danimarca sarà la settima regina ad avere l'onore di indossarla ma potrà farlo solo durante gli importanti eventi istituzionali come le cene di Stato, il Capodanno o i matrimoni reali.

Leggi anche Iman di Giordania si sposa: la storia della tiara di diamanti ereditata da mamma Rania

Margrethe II alla cena di Stato con la corona di smeraldi