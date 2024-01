La regina Mary di Danimarca alla funzione religiosa per il cambio regno: perché veste di viola Si è svolta presso la cattedrale di Aarhus (Danimarca) una cerimonia in onore dei nuovi sovrani, re Frederik X e la regina Mary. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Re e regina (foto di repertorio, maggio 2023)

Il 2024 per la Danimarca si è aperto con una notevole novità: un inaspettato cambio alla guida del regno. La regina Margherita II, infatti, ha del tutto a sorpresa annunciato l'abdicazione, durante il tradizionale discorso di Capodanno. Ha ceduto il trono al figlio che ha assunto ufficialmente il ruolo di nuovo sovrano. Pochi giorni fa si è svolta la cerimonia di proclamazione, un rito decisamente più snello e sobrio rispetto a quello che ha visto re Carlo III protagonista. Mentre Frederik X è diventato il nuovo re di Danimarca, sua moglie Mary Donaldson è diventata regina. A distanza di circa una settimana dalla proclamazione, si è svolta presso la cattedrale di Aarhus una funzione religiosa per commemorare il cambio di regno: è la prima messa domenicale per i nuovi sovrani. Mary di Danimarca si è vestita di viola. Questo è l'evento di chiusura del programma relativo alla successione al trono.

La regina elegantissima in viola

La regina ha fatto il suo ingresso nella cattedrale in compagnia del marito. Mary di Danimarca è apparsa elegantissima in viola, con un abito-cappotto di Soeren Le Schmidt e cappellino coordinato sulla testa firmato Jane Taylor London. Ha aggiunto uno scialle blu scuro con guanti di pelle abbinati, décolleté in camoscio Jimmy Choo e pochette Quidam. Ha infine aggiunto un paio di orecchini pendenti con diamanti. Quando erano ancora principe e principessa, la coppia aveva partecipato all'incoronazione di re Carlo e anche in quell'occasione Mary Donaldson aveva optato proprio per un outfit viola. Per nulla casuale anche la scelta di Margherita II, che era vestita di viola nel discorso con cui ha annunciato l'abdicazione.

Il significato del colore viola

Questa nuance è molto usata negli ambienti reali, perché significa appunto regalità, è indice di ricchezza e potere. Il motivo riguarda la rarità e il costo della tintura originariamente utilizzata per produrre tessuti di questo colore: potevano permetterselo solo le famiglie reali. La tintura inizialmente utilizzata per produrre la porpora proveniva dalla città commerciale fenicia di Tiro (nell'odierno Libano): si ricavava da un piccolo mollusco che si trovava solo in quella regione di Tiro e nerviva un'enorme quantità per un solo grammo di viola di Tiro. Ecco perché lo indossavano solo re e regine e ci sono voluti secoli perché diventasse una tonalità accessibile a tutti e non accostata prettamente agli ambienti royals.