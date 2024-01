Re Frederik di Danimarca svela la nuova firma da sovrano, che ha un particolare simile a quella di Carlo III Sull’account ufficiale della casa reale danese ha pubblicato la foto di un biglietto di auguri firmato dal sovrano, che ha un dettaglio che la accomuna a quella del re britannico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Re Frederik di Danimarca

Re Frederik di Danimarca ha svelata la sua firma ufficiale, rivelando un dettaglio che la accomuna con Carlo III di Gran Bretagna. Il sovrano danese è salito al trono il 14 gennaio a seguito dell'improvvisa abdicazione della madre, la regina Margherita, annunciata nel corso del discorso di Capodanno. Dopo 52 anni di regno tocca quindi al figlio cinquantacinquenne guidare la casa reale affiancato dalla moglie, la regina Mary, sposata nel 2001. Nessun evento sfarzoso per l'incoronazione, che è avvenuta in modalità privata e a porte chiuse come richiede la tradizione danese, solo un saluto ai sudditi dal balcone, dove la neo regina ha sfoggiato un abito bianco.

Mary e Frederik di Danimarca

La firma di Frederik di Danimarca

Il re prosegue con la tradizione di inviare via posta gli auguri ai cittadini che compiono 100, 105 e 110 anni, oltre che in occasione di quelli che festeggiano i 60, 65, 70 e 75 anni di matrimonio. Il primo biglietto firmato dal re lo ha ricevuto un cittadino dello Jutland settentrionale, postato sul profilo Instagram ufficiale della casa reale danese. Il biglietto su carta bianca recava la firma del re, apparsa per la prima volta dal giorno in cui è ufficialmente salito al trono.

Frederik e Mary di Danimarca il giorno della proclamazione

La somiglianza con la firma di re Carlo

La firma del sovrano ha una somiglianza con quella di Carlo III del Regno Unito. Entrambi infatti aggiungono una R al nome, una lettere che sta a indicare "Rex", il termine latino che significa re. La firma della regina Mary non è ancora stata rivelata, ma presumibilmente utilizzerà anche lei la R, come la regina Camilla.