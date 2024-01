Chi è re Federico di Danimarca, il sovrano erede della regina Margrethe Re Frederik di Danimarca sale al trono oggi come Re del Paese scandinavo dopo l’annunciata abdicazione della madre, la regina Margherita II. Una incoronazione a porte chiuse al termine della quale Federico porterà a palazzo la moglie Mary Donaldson e i quattro figli che hanno dai 13 ai 18 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Frederik Re di Danimarca e la consorte Mary

Il principe Frederik è il nuovo Re di Danimarca. Frederik André Henrik Christian, questo il suo nome completo, sale sul trono del Paese scandinavo a 55 anni dopo l'annunciata abdicazione della madre, la regina Margrethe II. Una incoronazione in programma oggi domenica 14 gennaio ma con una cerimonia privata e a porte chiuse senza alcuna celebrazione solenne, come da tradizione della Casa reale danese. Il tutto nella riunione del Consiglio di Stato durante il quale alla dichiarazione di abdicazione della Regina segue l'investitura del nuovo Re. Il 55enne primogenito della regina Margherita II e del defunto principe Henrik sale al trono come Federico X portando con sé la moglie Mary Donaldson e i quattro figli che hanno dai 13 ai 18 anni.

Chi è Re Frederik di Danimarca, la formazione e gli studi

Nato il 6 maggio 1968, Re Frederik di Danimarca prende il nome dal nonno materno, il Re Frederik IX. La sua formazione primaria è arrivata attraverso lezioni private a casa e poi alla Krebs School, all'École des Roches, un collegio in Francia, e infine all'Øregård Gymnasium dove nel 1986 ha ottenuto il diploma di maturità. Considerato un ribelle con una passione per le auto veloci, nei primi anni '90, ha cambiato la sua reputazione quando si è laureato all'Università di Aarhus con un master in scienze politiche, che includeva un anno di permanenza all'Università di Harvard. Infine, nel 1995, ha raggiunto un traguardo importante diventando il primo reale danese a conseguire un master. Oltre al danese, parla correntemente francese (la lingua di suo padre), inglese e tedesco.

Re Frederik di Danimarca è ufficiale di Marina, esercito e aeronautica

La carriera militare del principe Federico di Danimarca

Dopo gli studi e come gli imponeva il ruolo, Re Frederik di Danimarca si è addestrato in tutti e tre i rami delle forze armate danesi: marina, esercito e aeronautica. Nel corso del suo servizio militare ha completato l'addestramento come sommozzatore nelle forze speciali della marina danese che gli è valso il soprannome di Pingo. Già nel 1988 venne nominato tenente e poi comandante di plotone di un'unità di cavalleria dell'esercito reale danese. Nel 1989 fu promosso al ruolo di primo tenente e nel 1995 arrivo il grado di primo tenente di riserva anche nella marina. Nel 1997 infine gli fu conferito il grado di tenente comandante nella marina e di capitano nell'esercito. Nel 2000 è diventato anche capitano dell’aeronautica dopo il completamento del corso. Pochi anni dopo è stato nominato maggiore delle tre forze armate. Nel 2010 è diventato comandante nella marina e colonnello negli altri due corpi. Dal 2015 è contrammiraglio in marina e maggiore generale di esercito e aeronautica e continua a svolgere un ruolo attivo nelle forze di difesa del suo paese.

Il Re di Danimarca grande appassionato di corsa

L'impegno per l'ambiente e la passione per lo sport

Frederik di Danimarca è noto anche per essere un appassionato di sport, in particolare della corsa podistica e dello sci di fondo. Ha completato le maratone di Copenaghen, New York e Parigi e addirittura ha partecipato a una corsa Ironman nel 2013. Una passione che lo ha portato a lanciare una cosa della Casa Reale per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno, la "Royal Run", con un percorso lungo le cinque città più grandi della Danimarca. Un evento diventato popolare tanto da trasformarsi in un appuntamento annuale. Frederik si dedica spesso anche allo sci di fondo e ha persino affrontato la Vasaloppet, la gara di sci di fondo più grande del mondo. Come amante della natura ha partecipato a diverse spedizioni tra cui una in Mongolia e una in Groenlandia.

Le nozze dei futuri sovrani di Danimarca

Il matrimonio di Frederik di Danimarca con Mary Donaldson

A Frederik nel tempo sono stati attribuiti diversi flirt e relazioni tra cui quelli con la modella Birgitte Vollersle, la giornalista Nina Klinker Jorgensen e la cantante Maria Montell. Infine l’incontro con Mary Elizabeth Donaldson, una consulente di marketing australiana che il principe ha conosciuto mentre partecipava alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 e che ha sposato quattro anni dopo. Il fidanzamento è andato avanti tre anni fino a quando nel 2003 la regina Margherita diede il consenso al suo matrimonio. Frederik è convolato a nozze con Mary Elizabeth Donaldson il 14 maggio 2004, presso la Cattedrale di Copenaghen, formando la nuova famiglia reale che si sarebbe allargata fino a includere quattro figli.

Chi sono i figli di Frederik e della futura regina

Dal matrimonio tra Re Frederik di Danimarca e Mary Elizabeth Donaldson sono nati quattro figli. Il primogenito Christian nato il 15 ottobre 2005 e che diventerà a sua volta erede al trono, poi Isabella, nata il 21 aprile 2007 e infine i due gemelli Vincent e Josephine, nati l’8 gennaio 2011.