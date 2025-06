Trascinato dalla corrente e disperso in mare, Federico torna a riva dopo 20 ore: “Fortuna che l’acqua era calda”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

L’allarme per la sua scomparsa improvvisa in mare, i soccorsi e le ricerche per ore senza alcun risultato, che avevano sconfortato parenti e amici, infine l’improvvisa apparizione dell’uomo che da solo è riuscito a tornare a riva dopo 20 ore. È l’incredibile storia di Federico Ottaviano, 67enne veterinario siciliano che, dopo essere scomparso domenica pomeriggio da Cava D’Aliga, nel Ragusano, e dato per disperso, è sbucato dall’acqua lunedì alcune decine di km più a sud a Marina di Modica.

“Gli elicotteri non mi vedevano, mi sono lasciato trasportate dalle correnti, fortunatamente l’acqua era calda” ha dichiarato l’uomo ancora provato per l’incredibile esperienza ma in discrete condizioni di salute. L’allarme per lui era partito intorno alle 16 di domenica quando si era tuffato dalla sua barca a vela ma era stato trascinato via dalla corrente fino a quando gli amici non lo hanno perso di vista. Sull’imbarcazione infatti era stato attivato l’autopilota e il timone non rispondeva, quando gli altri sono riusciti a controllarla, lui era già lontano.

La macchina dei soccorsi si era subito mobilitata con l’invio sul posto di elicotteri e mezzi navali ma dell’uomo non sembrava esserci traccia. Col giungere della notte, le speranze di ritrovarlo si stavano affievolendo ma venti ore dopo Federico Ottaviano è riapparso da solo lungo la costa nei pressi di Punta Regilione, a Marina di Modica.

Grande è stata la sorpresa di chi lo ha visto arrivare dal mare da solo e sfinito nei pressi della spiaggia di un Resort. Sul posto i primi a soccorrerlo alcuni operai. La prima cosa ha chiesto dell’acqua e poi un telefono per avvertire i familiari che era vivo, Immediatamente rifocillato sul posto, è stato poi soccorso dai sanitari del 118 allertati dal personale della strutta ricettiva e quindi trasportato in ospedale a Modica per gli accertamenti del caso.

Una bellissima notizia per tutti i familiari e gli amici ma anche per i tanti soccorritori che lo stavano cercando da ore con motovedette ed elicottero nella vasta zona di costa ragusana. Qualcosa di incredibile come ammette lo stesso 67enne. “Sono stato venti ore in mare, non ho mai perso la lucidità, per fortuna. E per fortuna l’acqua era calda” ha raccontato Federico Ottaviano a Videoregione, aggiungendo: “La corrente tentava di allontanarmi dalla riva ma via via cercavo di recuperare”.

Grazie anche al mare tranquillo, è riuscito a combattere contro la corrente, riposandosi col galleggiamento a pancia in su e a gestire le sue forze. Così lentamente anche se con un grande sforzo, è riuscito a recuperare la riva autonomamente e a chiedere aiuto.