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Donna travolta e trascinata per diversi metri da un tir a Palermo: muore dopo ore in ospedale

Una donna di 46 è morta dopo essere stata travolta e trascinata per diversi metri da un tir a Palermo: la vittima è Ornella Manzella.
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A cura di Giorgia Venturini
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Foto di repertorio
Foto di repertorio

Una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un tir a Palermo. La vittima è Ornella Manzella. Stando alle prime informazioni, l'incidente è avvenuto nella giornata di ieri 20 aprile. Dopo il violento impatto la vittima è stata trasportata in ospedale dove purtroppo alcune ore dopo è morta.

Verso le 9.30 di ieri il tir ha travolto la donna mentre si trovava in via dell'Arsenale, non lontano dai cantieri navali. Sulla dinamica stanno indagando gli agenti della polizia municipale per capire nel dettaglio quanto accaduto ed eventuali responsabilità. Al momento si sa che la vittima sarebbe stata trascinata per alcuni metri senza che l'autista se ne sia accorto. Troppo gravi le ferite riportate. Quando il conducente si è accorto quello che stava accadendo si è fermato e ha chiamato il 118.

I vigili hanno fatto sapere che "il conducente del tir ha lasciato le sue generalità ai familiari della donna. Noi siamo stati allertati in serata e abbiamo disposto il sequestro del veicolo". Il pm di turno ha disposto l’autopsia.

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