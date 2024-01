Isabella e Josephine principesse di Danimarca: alla proclamazione del re indossano i cappotti bon-ton Ieri Frederik X e Mary Donaldson sono stati proclamati re e regina di Danimarca. All’evento hanno preso parte anche i figli della coppia, anche se sono state soprattutto le principesse Isabella e Josephine ad attirare le attenzioni dei media con il loro stile bon-ton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri per la monarchia danese è stata una giornata leggendaria: dopo l'abdicazione di Margrethe II annunciata lo scorso Capodanno, il principe Frederik è diventato il nuovo re con il nome di Frederik X. Non c'è stata un'incoronazione solenne come in Inghilterra ma solo una proclamazione durante il Consiglio di Stato, in occasione del quale anche la moglie Mary Donaldson è diventata regina di Danimarca. Successivamente la famiglia reale è apparsa al completo sul balcone del Palazzo Amalienborg e, al di là della sovrana apparsa super elegante in bianco e con i gioielli della corona, ad attirare le attenzioni dei media sono state anche le principesse Isabella e Josephine.

Isabella di Danimarca in rosso per la proclamazione del re

Isabella di Danimarca è la seconda figlia del re Federico X e di sua moglie Mary Donaldson e con la proclamazione di ieri ha "guadagnato" il secondo posto nella linea di successione al trono dopo il fratello maggiore Cristiano. Per la sua prima volta nei panni di principessa sul balcone del Palazzo di Amalienborg ha puntato tutto sul bon-ton come richiesto dall'etichetta reale.

La famiglia reale danese

Ha indossato un cappotto rosso di Carolina Herrera, per la precisione un modello lungo e scampanato con l'abbottonatura a effetto sciarpa. Lo ha arricchito con una spilla di diamanti e perle, prezioso della collezione reale che le è stato regalato dalla regina Margrethe per il battesimo (appartenuto a sua volta alla regina Alexandrine). Per completare il tutto la principessa ha poi scelto le iconiche pumps Rockstud di Valentino.

Cappotto Carolina Herrera

Josephine di Danimarca "ruba" il cappotto alla mamma

La principessa Josephine di Danimarca è invece quarta nella linea di successione al trono e, sebbene probabilmente non ricoprirà mai il ruolo di regina, non poteva mancare sul balcone di corte per celebrare il traguardo dei genitori.

Josephine e Isabella di Danimarca

Anche lei ha partecipato all'evento con un cappotto bon-ton ma, a differenza della sorella, ha preferito il blu navy, colore simbolo dell'eleganza Royal. Ha indossato un modello doppiopetto firmato Prada, la cui particolarità sta nel fatto che appartiene a mamma Mary (che lo aveva già sfoggiato in pubblico nel 2015). Non sono mancati i gioielli preziosi, dalla spilla a forma di J agganciata sul petto agli orecchini con i quarzi pendenti di Dulong. Insomma, sebbene le principesse di Danimarca siano ancora giovanissime, sembrano essere destinate a diventare le icone di stile reale più amate d'Europa.

Cappotto Prada