video suggerito

Rihanna vestita da suora: è polemica per la copertina tra il sacro e profano Rihanna è tornata a conquistare una copertina fashion e lo ha fatto con l’animo irriverente che da sempre la contraddistingue. Si è trasformata in una suora ma la foto tra il sacro e il profano sta scatenando non poche polemiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rihanna per Interview Magazine

Da qualche anno a questa parte Rihanna si è presa una temporanea pausa dalla musica: sebbene si sia esibita live durante l’After Show del Super Bowl due anni fa (quando annunciò anche di essere incinta del secondogenito), si è data quasi esclusivamente alla carriera di imprenditrice. Come se non bastasse, è diventata mamma di due bambini e insieme al compagno Asap Rocky e da allora si è dedicata molto alla famiglia. Nelle ultime ore, però, ha fatto una piccola eccezione ed è tornata a conquistare le copertine fashion col suo animo irriverente. Ha posato in versione suora, facendo non poco discutere con un look tra il sacro e profano: ecco cosa sta accadendo.

Chi ha firmato il look da suora di Rihanna

Rihanna è tornata a provocare col suo animo ribelle e irriverente, lo ha fatto per Interview, il magazine che le ha dedicato la copertina del numero primaverile. Fotografata da Nadia Lee Cohen, la cantante si è trasformata in una sensuale suora con tanto di velo nero e soggolo che le fascia il capo. Per lei, però, niente tunica monacale: seguita dalla stylist Mel Ottenberg, ha indossato una camicia bianca oversize di Dior, portandola sbottonata così da lasciare intravedere sia i tatuaggi sotto al décolleté che l’assenza di intimo. Per completare il tutto ha poi optato per un make-up colorato e marcato con rossetto rosso fuoco, ombretto sui toni dell’azzurro e sopracciglia sottilissime.

Rihanna in Dior

Le critiche alla copertina irriverente

A rendere ancora più sfacciato il look da suora di Rihanna è stata la mini croce tatuata sulla guancia sinistra (anche se si tratta solo di un disegno temporaneo). L’unico piccolo inconveniente? Lo scatto tra il sacro e profano non ha incontrato l’approvazione del pubblico. Sono stati moltissimi, infatti, coloro che hanno urlato allo scandalo, definendo quella scelta di stile una mancanza di rispetto verso la comunità cristiana e cattolica. “Scherzo religioso”, “Sessualizzazione delle rappresentazioni religiose”, “Disumanizzazione del cristianesimo”: questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto al post. Al momento Rihanna non ha replicato, ha così preferito evitare di alimentare ulteriori polemiche legate a un servizio fotografico il cui obiettivo era semplicemente celebrare l’universo fashion.