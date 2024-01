Rihanna anticipa San Valentino in intimo rosa: la lingerie va abbinata a rossetto e manicure San Valentino si avvicina e Rihanna ha lanciato la collezione a tema col suo brand di lingerie. L’intimo da avere per il 14 febbraio? È all’insegna del total pink. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca ancora un mese a San Valentino ma di sicuro i più romantici staranno già cominciando a prepararsi per rendere la giornata col partner super speciale. C'è chi punta sulle cene a lume di candela in ristorantini intimi, chi celebra l'evento con dei regali di coppia, chi opta semplicemente per delle dolci dediche social, il dettaglio che non può proprio mancare durante la Festa degli innamorati è la lingerie a tema. Lo sa bene Rihanna, che col suo brand Savage X Fenty ha già lanciato la collezione di intimo pensata per il 14 febbraio. Per l'occasione si è trasformata lei stessa in testimonial della linea: ecco le foto della cantante e imprenditrice in intimo.

Rihanna posa in intimo a 5 mesi dal secondo parto

"Rihanna ci dà tutto l'amore di cui abbiamo bisogno per San Valentino": queste sono state le parole usate sull'account di Savage X Fenty per accompagnare le foto della cantante in intimo. Come fatto spesso da quando ha lanciato la sua linea di lingerie a oggi, anche questa volta Rihanna è diventata il volto della campagna pubblicitaria, incantando tutti con il suo innato fascino e la sua irresistibile sensualità. A pochi mesi dal parto del secondo figlio nato dalla relazione con ASAP Rocky, Riri si è lasciata immortalare con un completino intimo della collezione di San Valentino. La sua particolarità? Non è nel classico rosso, il colore simbolo dell'amore. Per celebrare al meglio il giorno degli innamorati Rihanna quest'anno ha scelto il fucsia fluo.

Rihanna in Savage X Fenty

L'intimo di San Valentino è monocromatico e fluo

Sarà perché la "Barbie mania" ha travolto davvero tutti o perché semplicemente è arrivato il momento di aggiungere un tocco anti-convenzionale anche al San Valentino, ma la cosa certa è che la collezione Savage X Fenty che Rihanna ha ideato per il 14 febbraio è all'insegna del total pink.

Rihanna col rossetto fucsia fluo

Reggiseno a balconcino con un micro taglio a V al centro del décolleté, culotte a vita alta e calze logate tenute su con un reggicalze: il look intimo da avere deve essere monocromatico e vitaminico. Per rendere il tutto ancora più glamour la cantante ha abbinato alla lingerie anche i sandali col tacco a spillo, i gioielli, il rossetto e la manicure. Insomma, a quanto pare il prossimo San Valentino dovrà essere una vera e propria esplosione di rosa shocking. In quante prenderanno ispirazione da Riri?