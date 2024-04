Belén Rodriguez (con l’abito a pois) è “libera dai pregiudizi provinciali”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta lentamente ritrovando se stessa dopo il momento difficile vissuto a causa della drastica rottura con Stefano De Martino. Archiviata la storia d’amore con Elio Lorenzoni, l’uomo che l’ha aiutata a “risalire dal buio”, ora ha messo il suo benessere in cima alla lista delle priorità. Viaggi in solitaria in giro per il mondo, lezioni di danza classica e di tango, ritorno sui set degli shooting fotografici: la conduttrice sta affrontando un nuovo inizio e lo sta facendo senza rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Nel giorno di Pasqua, in particolare, si è letteralmente “liberata dai pregiudizi” con un sensuale outfit a pois.

Dove ha trascorso la Pasqua Belén Rodriguez? A Isola Bella sul Lago Maggiore insieme ad alcuni dei suoi più cari amici. Sarà perché aveva bisogno di lasciarsi definitivamente il passato alle spalle o perché semplicemente ha associato la giornata di festa a una sua simbolica “resurrezione”, ma la cosa certa è che ha condiviso un album di foto super sensuali accompagnate dalla didascalia “Libera. Sempre più libera dai pregiudizi provinciali”. A immortalarla in bianco e nero sullo sfondo di location suggestive e decadenti è stato Gianluca Sarago, che ha saputo lasciar emergere tutta la sua innata femminilità in pochi scatti.

Per aggiungere un tocco glamour alla mattinata di Pasqua Belén ha puntato tutto sulla stampa a pois, una delle più gettonate e sbarazzine della primavera. Seduta e con il viso poggiato su un tavolo, la conduttrice ha sfoggiato un sinuoso vestito a fondo nero con dei pallini bianchi all-over, un modello con la scollatura morbida, le spalline sottili e un maxi spacco laterale che ha rivelato le gambe. Capelli leggermente ondulati che le cadono sul viso, anelli preziosi e pose iper sensuali: Belén ha dato l’ennesima prova di essere un’icona di bellezza iper femminile e i fan non hanno potuto fare a meno di complimentarsi definendola una vera e propria “opera d’arte”.