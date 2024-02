Belén Rodriguez in Scozia: quanto costa l’hotel scelto per la vacanza da sola Belén Rodriguez è volata in Scozia da sola e sui social sta condividendo alcuni dettagli della vacanza rilassante: ecco qual è la location suggestiva che ha scelto per questa “fuga”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Belén Rodriguez e della presunta crisi con Elio Lorenzoni, l'uomo che negli ultimi mesi l'ha aiutata a superare il periodo difficile seguito alla rottura con Stefano De Martino. Sebbene i due abbiano trascorso sia il Natale che il Capodanno insieme tra fughe romantiche in Franciacorta e viaggi in famiglia in Argentina, ora non ci sono più Stories social o foto paparazzate che li ritraggono insieme, cosa che li ha fatti finire inevitabilmente sulle prime pagine delle riviste di gossip. Che si tratti di verità o di semplici malelingue, non importa, l'unica cosa certa è che Belén si è concessa una vacanza in solitaria in Scozia per ritrovare se stessa: dove sta alloggiando?

L'hotel in Scozia cui soggiorna Belén

Dopo essersi immortalata in partenza con tanto di valigia iconica, Belén Rodriguez è arrivata in Scozia e si sta godendo il totale relax lontana dal caos cittadino e soprattutto dai paparazzi. Dove sta alloggiando? Sebbene non abbia rivelato il nome della location scelta per la vacanza, sono stati moltissimi coloro che hanno riconosciuto l'albergo dalla sua suggestiva facciata: si tratta del Greywalls Hotel & Chez Roux nella cittadina di Gullane.

Greywalls Hotel & Chez Roux

Situato ai margini del campo da golf di Muirfield, la struttura risale al 1901 e a primo impatto sembra essere un vero e proprio castello reale. A contraddistinguerlo sono tetti a spiovente, enormi giardini recintati, una meravigliosa vista sul fiordo di Firth of Forth e un ristorante che fonde cucina classica francese e prodotti locali scozzesi.

Leggi anche Belén Rodriguez in vacanza da sola: cambia look con treccia lunghissima e cardigan con le frange

La location scelta da Belén per la vacanza in Scozia

Belén Rodriguez, il prezzo della vacanza in Scozia

Belén non ha esitato a fotografare la camera scelta per la vacanza scozzese: sebbene sembri essere da sola, ha optato per la Large Main House Double, una camera da 18 mq arredata in stile retrò con mobili di legno, tende oscuranti damascate, specchi con cornice gold e un camino.

La Large Main House Double

Gode di un ingresso privato e di una meravigliosa vista sulle suggestive distese verdi tipiche del luogo. Quanto costa trascorrere una notte al Greywalls Hotel? L'alloggio scelto da Belén di norma è pensato per due persone ma viene affittato anche uso singola a 410 euro al giorno (e al momento non è ancora sold-out). Belén riuscirà a ritrovare se stessa lontana dai riflettori e di fronte questi meravigliosi panorami scozzesi?

Belén al Greywalls Hotel & Chez Roux