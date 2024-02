Belén in Scozia senza Elio. “Stanno ancora insieme”, ma di Lorenzoni non c’è più traccia Belén Rodriguez si è regalata una vacanza in Scozia senza Elio Lorenzoni. Secondo quanto riferito a Fanpage.it da fonti vicine alla coppia, i due starebbero ancora insieme. Ma l’indiscrezione sembra non trovare alcun riscontro: sono settimane che l’imprenditore non compare accanto alla compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez è partita alla volta della suggestiva Scozia senza il compagno Elio Lorenzoni. La showgirl argentina, dopo avere dichiarato a più riprese che avrebbe sposato il nuovo compagno, sembra stare concedendosi un periodo di solitudine dedicato a ritrovare se stessa dopo la crisi vissuta, certamente la più difficile della sua vita. “Stanno ancora insieme, non si sono lasciati”, fanno sapere a Fanpage.it fonti vicine alla coppia ma si tratta di un’indiscrezione che, alla luce di quanto sta accadendo, appare poco probabile. Elio e Belén stanno vivendo certamente una fase del loro rapporto molto diversa rispetto a quella che aveva spinto la showgirl a parlare di nozze imminenti.

Belén Rodriguez in Scozia da sola

Sempre particolarmente attiva sui social, Belén sta postando su Instagram tutte le fasi del suo viaggio. Accanto a lei non c’è Elio che sarebbe rimasto a Brescia insieme ai suoi cari e agli amici di sempre, pronti a fargli da scudo. Rodriguez appare serena, impegnata nella ricerca di se stessa. È evidente sia comprensibilmente concentrata sul suo benessere: è reduce da un periodo drammatico, segnato da mesi di depressione e da un ricovero in una clinica specializzata. La ricerca di un equilibrio diventa indispensabile per garantirle quella felicità perfetta che l’argentina insegue da sempre.

Il silenzio di Elio Lorenzoni

Elio, che era comparso accanto a Belén in ogni momento di questa nuova fase della sua vita, ha preferito restare in silenzio. Poco avvezzo al gossip e all’utilizzo dei social, ha mantenuto privato il suo profilo Instagram anche dopo che l’improvvisa popolarità dovuta alla relazione con Belén gli è piombata, suo malgrado, addosso. Anche adesso resta in silenzio: non ha confermato nessuna delle indiscrezioni che circolano in rete da settimane a proposito della presunta rottura con Belén. Ciò che è certo è che da tempo Lorenzoni non compare più al fianco della conduttrice. Nessuna foto, nessuna dedica, nemmeno una canzone che ricordi la loro storia: questo è il tempo della riflessione, un momento che entrambi sembrerebbero stare utilizzando per fare il punto della situazione. E per poi ripartire: di nuovo insieme oppure ognuno per la sua strada.