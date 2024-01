Belen Rodriguez dopo la depressione e i tradimenti di De Martino: “Adesso mi voglio bene di nuovo” Belen Rodriguez con alcuni commenti su Instagram ha risposto ai suoi fan. Dall’Argentina ha rivelato di aver “salutato per bene la vecchia Belen”: “Ero alla frutta e adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez dall'Argentina, durante la sua vacanza con i figli, Santiago e Luna Marì, il compagno Elio Lorenzoni e la famiglia, risponde alle fan e commenta il suo percorso di rinascita dopo il periodo buio. La showgirl argentina, al centro del gossip per i tradimenti di Stefano De Martino, ha rivelato di essere cambiata: "La Belen vecchia? L'ho salutata per bene".

La confessione di Belen Rodriguez

In risposta ad una fan che le ha svelato di aver perso, tempo fa, la voglia di seguirla su Instagram, Belen Rodriguez ha risposto senza filtri, rivelando di essere caduta in basso durante il periodo buio, ma di aver ritrovato la forza di risalire e di tornare a volersi bene. Questo il commento di un utente social: "Qualche tempo fa non mi andava più di seguirti. Poi sei mancata per un po' e sei tornata semplicemente vera. Una mamma che ama i suoi figli e che sta ancora cercando la sua tranquillità sentimentale. Che ci ha fatto capire che anche se è la bellissima Belen, è una donna con le sue fragilità come tutte. Questo mi è piaciuto di te. Sii sempre te stessa e vedrai che le persone ti ameranno ancora di più. Quello che hai costruito te lo sei guadagnato". La replica di Belen su Instagram è arrivata poco dopo:

Ti svelo un segreto, manco io volevo seguirmi più, ero alla frutta e adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico, viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori.

"Alla vera belen piace anche vestirsi da principessa, ma io sono Cenerentola in realtà! E sono felice così! Semplice" ha risposto ancora ad un altro utente. Poi, sui commenti negativi che riceve ha aggiunto: "Non è facile non sentire i maligni. Ma l’amore vince sempre, di questo ne sono convinta".

