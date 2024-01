Belen Rodriguez sul tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi: i dettagli di una storia taciuta Belén Rodriguez ha riacceso i riflettori sul presunto flirt tra il suo ex Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, consumatosi quando loro stavano ancora insieme. La showgirl argentina avrebbe confermato quanto dichiarato in prima battuta da Dagospia, ormai tre anni fa, ma all’epoca dei fatti smentito dai diretti interessati, compresa lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il triangolo amoroso è un qualcosa che dalla notte dei tempi appartiene alle cronache rosa, tanti ce ne sono stati nella storia dello spettacolo e anche ad oggi non mancano i gossip a riguardo. Negli ultimi giorni del 2023, a ritornare in auge sono i tradimenti di Stefano De Martino ai danni Belén Rodriguez che, rispondendo ad un commento sui social, ha confermato le voci del flirt tra il suo ex marito e Alessia Marcuzzi che si rincorrevano già dal 2020. L'indiscrezione fu lanciata da Dagospia, poi arricchita di particolari da Alessandro Rosica, noto come l'Investigatore Social, ma i diretti interessati avevano prontamente smentito quanto dichiarato sul loro conto. Ai rumors, poi, si aggiunsero anche situazioni di ambigua interpretazione, come quella dei palinsesti Rai in cui l'ex ballerino e la nota conduttrice Mediaset erano seduti l'uno accanto all'altra. A distanza di tempo, però, è proprio Belén a riconoscere che quanto le era stato rivelato, a quanto pare, corrispondesse alla verità.

Il primo gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi e la smentita di Belen

Le prime voci su un possibile tradimento da parte di Stefano De Martino, perpetrato ai danni della moglie Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi, risalgono al luglio 2020, quando Dagospia lanciò quella che, all'epoca dei fatti, risultò una vera e propria bomba ad orologeria. Secondo la testata di Roberto D'Agostino, infatti, era stata proprio la showgirl argentina a scoprire il flirt tra il marito e la conduttrice. Al diffondersi dei rumors intervenne immediatamente l'ex ballerino su Instagram, dove attraverso un video dichiarò, anche piuttosto piccato, che si trattava di falsità: "Quando si toccano le famiglie con i bambini, evitiamo davvero. Vi prometto che quando mi innamoro ve lo dico", aveva tuonato il conduttore per chiudere la faccenda. Anche l'altra parte del gossip, ovvero Marcuzzi, decise di intervenire, seppur in maniera decisamente più blanda, scrivendo sui social "A proposito di niente", per commentare e smontare le voci.

Ad aggiungere dettagli sulla questione fu il settimanale Oggi, secondo cui Rodriguez avrebbe letto dei messaggi inequivocabili che incastravano l'ex marito. Il tutto sarebbe accaduto durante il lockdown, quando Santiago teneva per gioco tra le mani l'iPad del padre, sul quale sarebbero arrivati i messaggi della conduttrice, visti in contemporanea da Belén. La showgirl, però, è poi intervenuta su Instagram per smentire quanto dichiarato dalla testata dicendo di avere un rapporto di stima reciproca con Alessia e che non fosse mai accaduto nulla di quanto era stato riportato dalla stampa.

Quando la notizia emerse sui vari settimanali, Belèn e Stefano De Martino non stavano insieme, tanto è vero che lei aveva iniziato una frequentazione con Gianmaria Antinolfi, con il quale il flirt durò solamente pochi mesi. Ad ogni modo, però, intervenendo nuovamente sui social, Rodriguez smentì le voci sul tradimento e dichiarò: "Non capisco perché si continuino ad inventare cose del genere", intimando di procedere per vie legali contro i giornali.

Il caso dei posti a sedere vicino alla presentazione dei palinsesti Rai e le indiscrezioni

Ad alimentare ulteriormente il gossip fu l'apparizione di De Martino e Marcuzzi alla presentazione dei palinsesti Rai. In quell'occasione, infatti, i due erano seduti vicini. Una casualità per alcuni, una conferma di quanto dichiarato precedentemente sul conto di entrambi, per altri. Fatto sta che, d'altra parte, sia il conduttore che l'ex volto Mediaset sono ormai volti del palinsesto di Rai2, come dimostra la presenza accanto a loro di Alessandro Cattelan e Pino Insegno, entrambi collocati sulla seconda rete del servizio pubblico.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ai Palinsesti di Rai Pubblicità

Cosa hanno dichiarato i diretti interessati: le reazioni

A questo proposito, però, fu Alessia Marcuzzi in un'intervista rilasciata a La Repubblica a luglio 2023 a rispondere in merito al bollente gossip, ormai latente da diverso tempo, dal momento che De Martino era nel frattempo ritornato tra le braccia di Belèn, per poi lasciarsi nuovamente, mentre lei si era lasciata alle spalle il suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. Al quotidiano, la conduttrice aveva dichiarato: "Il gossip mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi impedisce di rispondere". Probabilmente, proprio per questo motivo, Marcuzzi si è vista costretta a cancellare un commento nel quale spiegava perché fosse seduta proprio accanto a De Martino, durante un evento mediatico come i palinsesti di Rai Pubblicità. Il commento, infatti, è stato sui social pochissimi secondi, ma la showgirl aveva scritto: "Uno si siede nel posto assegnato dalla Rai in una serata tv e per voi diventa una storia. Basta con questi film".

Belen conferma il tradimento dell'ex marito e ringrazia Alessandro Rosica

Dopo l'ennesima rottura tra Stefano De Martino e Belèn Rodriguez, confermata da entrambi che, intanto, hanno anche delle nuove frequentazioni, la modella argentina ha scelto come luogo in cui liberarsi di qualche sassolino dalle scarpe, il salotto televisivo di Mara Venier, dove ha parlato apertamente dei tradimenti del suo ex, delle "dodici signorine" contattate una ad una, senza però menzionare il gossip sulla collega. A distanza di un mese dall'intervista, Belen conferma le indiscrezioni in merito all'ormai noto triangolo amoroso, scrivendo semplicemente "Confermo" in un commento nel quale si chiedevano delucidazioni proprio sull'argomento. Una parola che ha scatenato un vero e proprio uragano, alla quale sono seguite nuove dichiarazioni della showgirl che: "Chi me lo disse aveva ragione" ha aggiunto, per poi scusarsi con Alessandro Rosica: "Volevo ringraziarlo pubblicamente, perché anni fa aveva voluto avvertirmi e io non gli ho creduto". Finora, né De Martino né Alessia Marcuzzi hanno voluto commentare.