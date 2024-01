Elio Lorenzoni paparazzato ad una festa senza Belen Rodriguez, lei: “Voglio essere libera” Indizi social lanciano di nuovo l’allarme crisi per Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. L’imprenditore bresciano è stato paparazzato ad una festa da solo, senza la showgirl argentina che, nel frattempo, su Instagram ha scritto: “Voglio essere libera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nelle ultime ore la cronaca rosa vede di nuovo Belen Rodriguez lontana da Elio Lorenzoni. Si parlava già di una separazione ad inizio gennaio, ma le voci furono subito smentite da alcune foto dei paparazzi – pubblicate dal settimanale Chi – che vedevano la coppia felice durante un weekend in Franciacorta. A fornire l'indizio che qualcosa potrebbe essere cambiato una segnalazione arrivata da una talpa a Deianira Marzano che ha beccato l'imprenditore bresciano da solo ad una festa. Nelle ultime ore la showgirl argentina ha poi scritto sui social: "Voglio essere libera".

Gli indizi di una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni

L'influencer del pettegolezzo online Deianira Marzano questa mattina ha condiviso tra le stories un'immagine che vede Elio Lorenzoni paparazzato ad una festa da solo, senza la compagna Belen Rodriguez. Alla segnalazione della talpa è seguita una frase condivisa dalla showgirl argentina: "Voglio essere libera" ha scritto Belen Rodriguez su Instagram a corredo di un video che esalta le ‘anime libere'. Nessuna conferma o smentita è arrivata però dalla diretta interessata sulla presunta lontananza dal compagno. Lei nel frattempo si troverebbe in montagna con la famiglia.

Belen Rodriguez si troverebbe in montagna con la famiglia

La showgirl argentina proprio in queste ore non si troverebbe a Milano. Stando alle foto del weekend rese pubbliche su Instagram, starebbe trascorrendo dei giorni in montagna con i figli Santiago e Luna Marì e i genitori. L'assenza di riferimenti social al compagno Elio Lorenzoni nel corso della gita ha così aperto l'ipotesi crisi. Già pochi giorni fa si parlava di maretta tra i due: le immagini del loro weekend in Franciacorta, però, avevano automaticamente sfumato l'ipotesi che potessero essersi lasciati. Il settimanale Chi nell'ultimo numero pubblicato il 24 gennaio ha parlato di una "fuga di famiglia allargata" per i due con la piccola Luna Marì, la figlia della showgirl nata dalla storia con Antonino Spinalbese.