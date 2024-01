Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, nessuna crisi: trascorrono il weekend con la piccola Luna Marì Nessuna crisi in atto tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. Contrariamente ai gossip, la storia d’amore tra la showgirl e l’imprenditore procede a gonfie vele. Il settimanale Chi ha ha paparazzato la coppia durante un weekend in Franciacorta, con la piccola Luna Marì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belen Rodriguez, Elio Lorenzoni e Luna Marì (Foto dal settimanale Chi)

Nessuna crisi in atto tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. Contrariamente ai gossip, secondo i quali la showgirl era apparsa sui social senza l'anello che le ha regalato il fidanzato, tra i due procede tutto a gonfie vele. Il settimanale Chi ha infatti ha paparazzato la showgirl durante un weekend in Franciacorta, con la piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni in Franciacorta, con loro Luna Marì

Come mostrano le immagini del settimanale Chi, la coppia ha trascorso un weekend fuori città in Franciacorta, Brescia, lontano dal caos della città. Più che una fuga d'amore, per i due è stata una "fuga di famiglia allargata": presente infatti anche la piccola Luna Marì, due anni, la figlia che la showgirl ha avuto con l'ex compagno Antonino Spinalbese. Mamma e figlia passeggiano tenendosi per mano, poi gli scatti immortalano Elio mentre tiene tra le braccia la bambina. Insomma, il ritratto di una coppia felice e affiatata, contrariamente a quanto si vociferava negli ultimi tempi sul loro conto, quando Belen si era mostrata sui social senza anello al dito, mandando in allarme i fan della coppia. C'è poi dettaglio, a proposito della location scelta per il fine settimana: si tratta dello stesso resort di Erbusco in cui la showgirl era andata insieme a Stefano De Martino nel 2022, quando erano tornati insieme.

Foto dal settimanale Chi

Tra Belen e Elio nessuna crisi: smentiti i gossip

Gli scatti pubblicati dal settimanale Chi mostrano come tra la coppia l'amore proceda a gonfie vele, smentendo quindi gli ultimi gossip. Di recente sui social si vociferava che Belen non mostrasse più Elio tra le sue storie Instagram e che quindi, tra loro, fosse in corso un allontanamento. Ad allarmare ulteriormente i più attenti era stato il "mistero" dell'anello: la showgirl aveva tolto dal dito il gioiello che l'imprenditore le aveva regalato qualche tempo prima. Tutte supposizioni che, almeno stando a quanto si sa ora, si sono rivelate false.