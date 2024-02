“Tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è già finita”, le indiscrezioni di chi è vicino alla coppia Tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni la storia d’amore sarebbe già finita. Lo avrebbe dichiarato una fonte vicina all’imprenditore lombardo a Novella 2000, ma al momento da parte dei diretti interessati non c’è stato alcun commento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La storia d'amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sarebbe già finita, questo almeno è quello che viene riportato sulle pagine di Novella 2000, dopo aver contattato alcune persone vicine all'imprenditore che confermerebbero le voci di crisi che già aleggiavano da qualche settimana. Al momento nessuno dei due ha mai commentato i rumors sulla questione: lui non si è mai esposto sin da quando è comparso il suo nome sui giornali, anche la showgirl però non sembra voler commentare.

Le indiscrezioni sulla crisi tra Belén ed Elio Lorenzoni

Era stata proprio Belen Rodriguez a raccontare in una lunga intervista a Domenica In, l'unica in video rilasciata finora, di aver ritrovato un equilibrio accanto ad Elio Lorenzoni che, prima ancora di essere il suo attuale compagno, è stato suo amico per più di dieci anni. La showgirl aveva dichiarato di essere felice, di sentirsi amata e si era detta pronta a ricominciare, parlando anche di un possibile matrimonio e, magari, di un terzo figlio. Insomma, sembrava che la storia potesse procedere a gonfie vele, ma stando a quanto riportato da Novella 2000, qualcosa si sarebbe incrinato. Secondo quanto riportato dalla testata, che ha raggiunto persone vicine all'imprenditore lombardo, pare che quest'ultimo non abbia condiviso le ultime scelte della showgirl in merito ai racconti sulla relazione con Antonino Spinalbese e ancor prima con Stefano De Martino. Queste divergenze avrebbero portato, secondo i bene informati, ad una crepa nel rapporto tra i due. Solo qualche giorno fa, lui è stato paparazzato da solo ad una festa, mentre lei era con la sua famiglia come mostrava con foto e video su Instagram.

Elio Lorenzoni e Belèn Rodriguez fonte Instagram

Nessun commento sui social

Al momento sui social tutto tace. Nessun post sibillino di lei che, però, è reduce da una serie di vacanzetrascorse in compagnia del suo Elio, che sia in montagna, in Argentina o in posti esotici, i due non si sono fatti mancare la possibilità di trascorrere del tempo insieme. Non è da escludere, quindi, che le voci rimangano tali e che la showgirl possa viversi in maniera più privata la sua relazione con Lorenzoni che, d'altra parte, è chiaro che non ha alcuna intenzione di intrecciare la sua vita con le cronache rosa.