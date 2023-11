Belen e l’amore per Elio: “Lo conosco da 12 anni, prima era un amico. Stiamo insieme da 5 mesi” Sotto il suo ultimo post Instagram, Belen Rodriguez ha parlato del rapporto con Elio Lorenzoni. La showgirl argentina conosce il suo attuale fidanzato da più di 10 anni, ma prima erano solo amici: “Quando c’è una bella amicizia all’amore si fa in fretta. Stiamo insieme da 5 mesi”, ha scritto.

A cura di Elisabetta Murina

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono sempre più innamorati. La coppia è stata avvistata durante un sopralluogo nella nuova casa milanese della showgirl, dovre presto potrebbero andare a vivere insieme. Il loro amore è ormai alla luce del sole e anche dei social, dove sempre più spesso la conduttrice pubblica scatti insieme. Sotto l'ultimo post su Instagram, una foto che li ritrae uno accanto all'altra, ha anche raccontato qualcosa sul loro rapporto.

Belen e gli inizi della storia con Elio Lorenzoni

Tra Belen ed Elio non è stato un colpo di fulmine, ma una di quelle storie in cui occorre del tempo prima che scoppi la passione. La showgirl argentina ha infatti raccontato che, in realtà, conosce l'imprenditore bresciano da oltre 10 anni ma che prima lo vedeva solo come amico. Rispondendo al commento di un follower sotto il suo ultimo post, Rodriguez ha raccontato: "Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene perché un ragazzo per bene per bene".

I due sono ufficialmente una coppa da cinque mesi, quindi da circa giugno, diverso tempo dopo la fine dell'amore tra la showgirl e Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Con Elio, il passaggio da amicizia ad amore è avvenuto in maniera quasi del tutto naturale: "Sai dal voler bene, quando c'è una bella amicizia all'amore si fa in fetta. Comunque stiamo insieme da 5 mesi".

La vita di coppia di Belen ed Elio

La vita sentimentale di Belen Rodriguez, al fianco del suo Elio, procede a gonfie vele: pare infatti che i due abbiano deciso di andare a vivere insieme. Stando alle indiscrezioni e a quanto rivelato dal settimanale Chi, la showgirl avrebbe preso casa a Milano, in un quartiere centralissimo e non lontano da quello della sorella Cecilia, e l'imprenditore dovrebbe trasferirsi da lei. Che il rapporto fosse serio lo si poteva intuire quando sono avvenute le presentazioni ufficiali in famiglia e ai figli di lei, Santiago e Luna Marì, nati rispettivamente dell'amore con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, in occasione di una cena in quattro.