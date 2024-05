Cosa ha detto Lilli Gruber su Enrico Mentana: lo scontro e l’ipotesi dell’addio a La7 del giornalista

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Scontro a distanza tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana. Il motivo del contendere, l'eccessiva durata della puntata del Tg La7 trasmessa lunedì 6 maggio e la linea data in ritardo al programma Otto e mezzo. Il giornalista, dopo essere stato accusato di "incontinenza", ha replicato su Instagram puntando il dito anche contro i vertici di La7 che non hanno preso le distanze dalle parole a lui rivolte. Lo scontro ha riportato in auge l'ipotesi di un addio di Enrico Mentana a La7 per approdare a Discovery.

L’attacco di Lilli Gruber per la durata del Tg La7

I fatti sono avvenuti lunedì 6 maggio. Lilli Gruber ha aperto la puntata di Otto e mezzo rivolgendo un attacco per niente velato a Enrico Mentana, reo di averle dato la linea in ritardo. Prima di presentare i suoi ospiti, si è scusata dell'avvio posticipato e ha chiarito che non è dipeso dalla sua volontà: "Buonasera e benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. L'incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo". Dichiarazioni che sono arrivate anche all'orecchio del diretto interessato che ha commentato con parole dure nei confronti della giornalista e dei vertici La7.

La risposta furiosa di Enrico Mentana: "Maleducata, prendo le distanze"

La reazione di Enrico Mentana non si è fatta attendere. In un lungo post pubblicato su Instagram, ha mostrato la curva degli ascolti del Tg La7: "Dall'uno al nove per cento in mezz'ora" e ha precisato che era identica a quella dei giorni precedenti. Poi, ha commentato la reazione di Lilli Gruber, sebbene senza mai menzionarla. Enrico Mentana ha evidenziato come la stessa Gruber usufruisca del traino di ascolti del Tg La7. Ha reputato la sua reazione maleducata e si è stupito che i vertici di La7 non abbiano preso le distanze:

Al tg ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi.

L’ipotesi dell’addio di Enrico Mentana a La7

Enrico Mentana, dunque, si è detto intenzionato a prendere le distanze anche dagli "ignavi", dai vertici di La7 che non hanno preso le distanze dal "giudizio sprezzante" che Lilli Gruber ha pronunciato in diretta. Così, in queste ore sono tornate in auge le indiscrezioni secondo le quali il futuro di Enrico Mentana potrebbe non essere a La7. Repubblica, infatti, ha rilanciato l'ipotesi di un passaggio a Discovery:

Lo scambio di accuse rischia di diventare il preludio di un divorzio fra il direttore del telegiornale e la rete di Urbano Cairo. Segno di una crescente insofferenza di cui si era già vociferato nel recente passato, senza tuttavia trovare conferme ufficiali. Non sarà che le sirene di Discovery, deciso a costruire sul canale 9 un polo informativo, hanno fatto breccia nel cuore di Mentana, da sempre attratto dalle nuove sfide?

Non resta che attendere per scoprire se la lite si risolverà con delle scuse pubbliche e una stretta di mano o se porterà a una frattura insanabile.